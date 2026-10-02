Nico Hülkenberg heeft laten weten dat hij mogelijk een opvallend verjaardagscadeau in petto heeft voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen vierde afgelopen woensdag zijn verjaardag en kan tijdens het raceweekend op het Sepang International Circuit wellicht rekenen op een sportieve geste van de Duitser. Hülkenberg stelt namelijk met een knipoog voor om de Limburger een slipstream te geven tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië.

De goede verstandhouding tussen de twee coureurs is al jaren een bekend gegeven in de Formule 1-paddock, maar van een echt fysiek presentje was het aan de kant van de Audi-coureur nog niet gekomen. In aanloop naar het raceweekend in Maleisië ging het in de media dan ook al snel over de felicitaties en een mogelijke traktatie voor de jarige Red Bull-kopman.

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Hülkenberg overweegt tow op Sepang

In gesprek met Viaplay vertelt Nico Hülkenberg openhartig over het contact dat hij met de jarige coureur heeft gehad. Gevraagd naar de vraag of hij Max Verstappen al een cadeautje had gegeven, laat de coureur uit Emmerik optekenen: "Nee, nog niet. Ik heb hem wel geschreven." Op de vraag hoe die digitale felicitatie er dan precies uitzag, reageerde hij simpel en enthousiast: "Happy birthday!".

Daar blijft het als het aan Hülkenberg ligt echter niet bij, want op het circuit sluit hij een sportieve geste allerminst uit. "Maar een cadeautje moet ik nog… Misschien een kleine tow hier dit weekend of zoiets, voor de kwalificatie", klinkt het met een lach. Wanneer interviewer Chiel van Koldenhoven vervolgens inspeelt op een nog wat lossere variant van de felicitatieboodschap, stemt de Audi-rijder lachend in: "Ja, zoiets!". Het trekken van een slipstream over de lange rechte stukken in Maleisië zou immers zomaar het verschil kunnen maken qua topsnelheid en rondetijd.

Verstappen jaagt op eerherstel na Bakoe

Voor Max Verstappen zou een sleepje op het rechte stuk overigens uitstekend van pas komen in zijn jacht op zijn eerste overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend op het Baku City Circuit viste de Limburger immers net achter het net. Na een hevig gevecht kwam hij op de finishlijn slechts 0,196 seconden tekort ten opzichte van winnaar George Russell, al betekende die uitslag wel zijn zevende podiumplaats van het jaar.

In de strijd om het wereldkampioenschap staat Verstappen voorlopig op de zesde positie met 163 punten. Die ranglijst wordt op dit moment aangevoerd door Kimi Antonelli (302 punten), gevolgd door Russell (236 punten) en Ferrari-coureur Lewis Hamilton (199 punten). Daarnaast hebben ook Lando Norris (186 punten) en Charles Leclerc (179 punten) meer punten verzameld dan de Nederlander. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar bezet met 96 punten de achtste stek, vlak achter Oscar Piastri (120 punten).

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