Max Verstappen wil dit seizoen per se nog minimaal één overwinning over de streep trekken. De Limburger presteert de laatste weken uitstekend en grossiert in podiumplaatsen, maar een aangekondigde upgrade van rivaal Mercedes kan flink roet in het eten gooien. Tijdens de persconferentie op het Sepang International Circuit in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië benadrukte hij dat ereplaatsen alleen niet genoeg zijn om zijn honger te stillen.

De viervoudig wereldkampioen is de laatste weken nochtans bezig aan een indrukwekkende serie. In de voorbije drie raceweekenden pakte de Nederlander op eigen houtje zelfs meer WK-punten dan de voltallige fabrieksteams van Ferrari en McLaren bij elkaar wisten te sprokkelen. Toch ontbreekt die felbegeerde zege nog in het lopende racejaar en de Red Bull-kopman is dan ook vastberaden om die hatelijke nul zo snel mogelijk van het bord te vegen.

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Verstappen jaagt op eerste seizoenszege

Max Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat voor hem enkel de hoogste trede van het podium telt. "Ik probeer alles wat ik kan. We pakken nu natuurlijk behoorlijk wat podiumplaatsen, maar ik wil winnen", stelt Verstappen over zijn doelen voor het restant van het seizoen. "Daar ben ik hier voor en ik kom dichterbij. Ik wil dit jaar minstens één race winnen. Dus ik hoop natuurlijk dat het op een gegeven moment lukt."

Afgelopen weekend was de Red Bull-coureur in Azerbeidzjan al bijzonder dicht bij het behalen van dat doel, al baalde hij destijds flink van een kwalificatie vol motorproblemen waardoor zijn grootste kans op de zege wellicht al verloren ging. Verstappen moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats achter winnaar George Russell, waarmee hij het gat naar voren wel weer kleiner zag worden.

Mercedes-upgrade gooit mogelijk roet in het eten

Max Verstappen beseft echter terdege dat de komst van nieuwe onderdelen bij Mercedes zijn jacht op succes fors kan bemoeilijken. De Zilverpijlen gaan op dit moment comfortabel aan de leiding in het constructeurskampioenschap en bezetten met Kimi Antonelli en George Russell tevens de bovenste twee plekken bij de coureurs. Gevraagd of het nieuwe Mercedes-pakket de voorsprong weer zal vergroten, reageert Verstappen nuchter: "Ja, waarschijnlijk."

"Normaal gesproken zou je sneller moeten gaan als je een upgrade meeneemt", verklaart Verstappen over het aanstaande pakket van de koplopers. "Met de snelheid die zij nu al hebben, wordt het waarschijnlijk heel lastig." Waar de naaste concurrentie volop nieuwe onderdelen blijft produceren, moet Red Bull Racing immers doorvechten met de huidige wagen.

Red Bull Racing richt blik op volgend jaar

Voor Red Bull Racing staan de resterende races daarom grotendeels in het teken van twee verschillende plannen. De renstal bracht in Bakoe weliswaar updates mee die hielpen, maar worstelt dit seizoen nog steeds met een probleem met de achteras. "We hebben een aantal solide resultaten behaald. Ik denk ook dat de onderdelen die we in Baku op de auto kregen, goed werkten", legt Verstappen uit. "Maar we weten ook dat Bakoe altijd een behoorlijk goed circuit voor ons is geweest. Het is vrij uniek met die bochten van negentig graden. Je hebt er niet echt veel snelle bochten."

Nu de wereldtitel voor de Oostenrijkers definitief uit zicht is verdwenen, dienen de laatste grands prix van dit jaar tevens als een uitgebreide testsessie met het oog op 2027. "We moeten de komende races even afwachten hoe onze auto gaat presteren. Het is waarschijnlijk ook goed voor ons om op al die verschillende soorten circuits te rijden", besluit Verstappen. "Met het oog op volgend jaar zullen we de komende races veel leren over wat we nodig hebben en wat we met de auto willen doen. We strijden toch niet om het kampioenschap. Voor ons is het dus een groot leerproces."

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