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Max Verstappen, generic, Bahrain GP, Malaysia, Red Bull, generic, 2026

Verstappen deelt eerste tik uit tijdens terugkeer in Maleisië, Russell en Hadjar volgen

Max Verstappen, generic, Bahrain GP, Malaysia, Red Bull, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen deelt eerste tik uit tijdens terugkeer in Maleisië, Russell en Hadjar volgen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Max Verstappen heeft de openingssessie van de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit in Maleisië als snelste afgesloten. De Nederlander topte met een 1:37.520 de tijdenlijst. George Russell en Isack Hadjar kwamen als tweede en derde over de streep.

Om klokslag 06:30 uur Nederlandse tijd ging de eerste vrije training in Maleisië van start. Dat gebeurde onder tropische omstandigheden, met een graad of 32 Celsius als buitentemperatuur. De baan was opgewarmd tot bijna 52 graden. De luchtvochtigheid viel voor Maleisische begrippen dan weer mee met 60 procent.

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In de openingsminuten waren de ogen vooral gericht op het nieuwe pakket van Mercedes, dat debuteerde tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Vooral de verbeterde sidepods waren duidelijk te zien en de W17 had iets meer groen op de auto om sponsor Petronas in het zonnetje te zetten. Met zo'n acht minuten op de klok was het Verstappen die de snelste was met een 1:39.400 op de softbanden. Russell kwam daar even later op de mediums niet aan en ook Antonelli sloot achter de Nederlander aan, in een openingsfase waarin het direct druk op de baan was. Het viel diverse coureurs ook op dat bandendegradatie een dingetje zou gaan worden, met rubber dat snel zou slijten op het circuit.

Kwalificatiesimulatie

Met nog een half uur te gaan kozen meerdere coureurs voor het rode rubber. Hadjar was de eerste met een snelle tijd en haalde meer dan vijf tienden van de tijd van Verstappen af met een 1:38.303, waarmee hij naar P1 sprong. Lawson kreeg ook eventjes een tik op de vingers van de FIA. De Nieuw-Zeelander vergaloppeerde zich in de laatste bocht en kwam kortstondig in de ingang van de pitstraat terecht. Via de verkeerde kant van het paaltje kwam hij het circuit weer op, waardoor de FIA met de waarschuwingsvlag zwaaide.

Even later kwam ook Russell over de streep en dat deed hij met een 1:37.903, waardoor hij de snelste tijd achter zijn naam had staan. De Ferrari's, met Leclerc voorop, moesten het op dat moment doen met P3 en P4, terwijl ook Verstappen bezig was met een nieuw setje softbanden. De Nederlander had de snelheid te pakken, want met een 1:37.520 was hij weer de snelste. McLaren kon zich op dat moment nog niet echt meten met de snelste tijden, met Piastri op P7 en Norris op de tiende tijd. Gasly was op dat moment ook met paarse tijden bezig, maar kwam kortstondig buiten de baan en moest genoegen nemen met de zevende tijd.

Slotfase

In de slotfase kwamen er geen echte verbeteringen, daar waar het veld vooral bezig was met de longruns. Daarbij had Russell opnieuw een momentje van onderstuur, waardoor hij eventjes door de grindbak ging. Uiteindelijk kwam niemand meer aan de snelste tijd van Verstappen, die met een 1:37.520 bovenaan bleef staan. Russell moest op iets meer dan drie tienden toekijken op P2 en teamgenoot Hadjar wist de derde tijd in Maleisië te rijden.

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