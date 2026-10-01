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Malaysia

Hoe laat begint het raceweekend in Maleisië morgenvroeg?

Malaysia — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint het raceweekend in Maleisië morgenvroeg?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Het Formule 1-circus maakt zich op voor de volgende ronde van het wereldkampioenschap op het Sepang International Circuit in Maleisië: de Grand Prix van Bahrein. Wie niks wil missen, zal morgenochtend toch echt de wekker moeten zetten.

Voor de Nederlandse fans betekent het raceweekend, dat loopt van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober, dat de wekker vroeg gezet moet worden door het aanzienlijke tijdsverschil met Zuidoost-Azië. De officiële naam van het evenement luidt de Formule 1 Gulf Air Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De race is door autosportfederatie FIA op de kalender geplaatst als vervangende locatie voor de oorspronkelijke wedstrijd in Sakhir, nadat aanhoudende gewapende conflicten in het Midden-Oosten leidden tot een streep door dat evenement. Alle officiële inkomsten van de race vloeien daardoor contractueel nog altijd naar de Bahreinse organisatie.

Sepang International Circuit is terug

Voor coureurs en teams vormt de terugkeer naar Sepang een vertrouwde, maar fysiek zware uitdaging door de combinatie van hitte, luchtvochtigheid en snelle doordraaiers. Het circuit nabij Kuala Lumpur organiseerde in het verleden al talloze klassieke races, alvorens de koningsklasse er na het seizoen van 2017 voorlopig vertrok. Met 56 raceronden voor de boeg op zondag, belooft het een uiterst zware beproeving te worden.

Sessietijden

De Grand Prix van Bahrein op Maleisische bodem kent een akelig vroeg tijdschema voor Europese kijkers. Morgenochtend openen de coureurs in de vroege ochtend met de eerste vrije training van 06:30 tot 07:30 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de tweede vrije training, mocht je van uitslapen houden, van 10:00 tot 11:00 uur. De derde oefensessie staat overmorgen gepland van 06:30 tot 07:30 uur, waarna de kwalificatie om 10:00 uur van start gaat. De race begint op aankomende zondag om 09:00 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 2 oktober
06:30 uur Vrije Training 1
10:00 uur Vrije Training 2

Zaterdag 3 oktober
06:30 uur Vrije Training 3
10:00 uur Kwalificatie

Zondag 4 oktober
09:00 uur: Grand Prix van Bahrein in Maleisië

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