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Verstappen over gemiste zege in Bakoe: 'Ook vanaf P2 zou het lastig zijn geweest'

VIDEO: Verstappen grijpt vrij F1-weekend aan voor GT World Challenge-race | GPFans News

VIDEO: Verstappen grijpt vrij F1-weekend aan voor GT World Challenge-race | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Het hing al even in de lucht, maar Max Verstappen heeft in Maleisië definitief uit de doeken gedaan dat hij zich later deze maand zal gaan wagen aan een GT-race in Portugal.

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