VIDEO: Verstappen grijpt vrij F1-weekend aan voor GT World Challenge-race | GPFans News
VIDEO: Verstappen grijpt vrij F1-weekend aan voor GT World Challenge-race | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Het hing al even in de lucht, maar Max Verstappen heeft in Maleisië definitief uit de doeken gedaan dat hij zich later deze maand zal gaan wagen aan een GT-race in Portugal.
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