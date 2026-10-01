Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het hing al even in de lucht, maar Max Verstappen heeft in Maleisië definitief uit de doeken gedaan dat hij zich later deze maand zal gaan wagen aan een GT-race in Portugal.

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