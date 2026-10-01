Russell gelooft weer in de titel na overwinning in Bakoe: "Zelfvertrouwen is terug"

George Russell heeft het gevoel dat zijn vorm en zelfvertrouwen helemaal terug zijn na zijn recente zege tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Britse coureur wist afgelopen weekend op de straten van Bakoe zijn derde overwinning van het seizoen binnen te slepen, nadat hij eerder al de beste was in Australië en Oostenrijk. Daarmee maakte de Mercedes-coureur meteen een einde aan een droogte van drie maanden zonder zege en wist hij het gat naar de absolute top van het klassement wat te dichten.

Russell vindt de juiste afstelling bij Mercedes

De triomf in Bakoe betekent volgens Russell een cruciaal omslagpunt als het gaat om de controle over zijn wagen. Na een behoorlijk moeizame fase zit de Brit weer lekker in zijn vel achter het stuur, waardoor hij zich volop kan mengen in de strijd aan kop en met frisse moed naar de rest van het jaar kijkt. Russell vertelt dat hij een flinke doorbraak heeft beleefd in het begrijpen van de Mercedes. Waar hij eerder dit jaar flink zoekende was en zijn rijstijl heel bewust moest omgooien, voelt het gedrag van de bolide nu weer volkomen natuurlijk aan. Dat zorgt ervoor dat hij zonder enige twijfel op de limiet kan trappen.

In gesprek met de BBC legt Russell uit hoe de vork in de steel zit: "Wat er veranderd is, is dat ik voel dat mijn prestaties sterk genoeg zijn om week in week uit voor de overwinning te vechten", klinkt het. "Ik weet wat ik nodig heb van de auto en van mezelf, en ik voel me echt niet meer verloren. Het zelfvertrouwen is terug en groeit weer. Het komt allemaal wat natuurlijker, zoals het eigenlijk het grootste deel van mijn carrière is geweest en niet zoals het grootste deel van dit seizoen verliep."

De Mercedes-coureur merkt dat de veranderingen die hij eerder nog heel bewust moest doorvoeren, inmiddels weer op de automatische piloot gaan. "Ik heb een paar races gehad waarin ik moest nadenken over hoe ik die aanpassingen moest maken, terwijl het nu allemaal net wat intuïtiever en natuurlijker gaat. Eerder had ik nooit echt het gevoel dat ik voor de overwinningen kon vechten, omdat mijn prestaties niet sterk genoeg waren. Maar nu voel ik eindelijk dat ik op een plek zit waar ik week in week uit om de zege kan strijden."

Achtervolging op Antonelli in de titelstrijd

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Kimi Antonelli voert momenteel de ranglijst aan in het wereldkampioenschap met 302 punten en acht zeges op zak. Russell bezet de tweede plek met 236 punten, wat het verschil brengt op 66 punten met nog maar een handvol races op het programma. Mercedes introduceert daarnaast een flinke upgrade, waardoor de Brit kansen ziet om verder in te lopen op zijn stalgenoot.

Russell blikt strijdvaardig vooruit op het restant van het seizoen: "Natuurlijk is er een flinke achterstand in het kampioenschap, maar we hebben nog een derde van het seizoen te gaan en er kan nog zoveel gebeuren", klinkt het. "Ik bekijk het gewoon race voor race. Ik voel me meer één met de auto en hopelijk speelt deze upgrade wat meer in mijn voordeel. Dus kom maar op."

Voor Kimi Antonelli verliep het weekend in Bakoe een stuk moeizamer na een klapper in de kwalificatie, waardoor hij vanaf P16 moest vertrekken. De jonge Italiaan knokte zich nog knap terug naar de vijfde plek, maar gaf toe dat het een lastige zondag was: "Afgelopen weekend was waarschijnlijk mijn slechtste weekend van het seizoen. Het was ook een heel vreemde race in Bakoe, omdat ik bewust probeerde geen enkel risico te nemen en onder de limiet reed. Dat voelde heel raar, maar het was wat ik nodig had op zondag: een clean resultaat na een verstoord weekend. Ik was na afloop niet blij, maar de belangrijkste les was dat ik altijd 100 procent moet geven. Als ik niet alles doe wat in mijn macht ligt, valt er niets mijn kant op."

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