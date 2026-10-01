Voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner verwacht dat Max Verstappen aankomend weekend zijn eerste overwinning van het seizoen uit het vuur gaat slepen. De 61-jarige Italiaan blikt terug op de ontknoping op het Baku City Circuit en voorspelt dat de Red Bull-kopman op het veeleisende circuit in Maleisië zal zegevieren.

Verstappen greep afgelopen weekend in Azerbeidzjan na een zenuwslopend gevecht net naast de zege en kwam op minder dan twee tienden van een seconde achter racewinnaar George Russell over de streep. Hoewel de Nederlander dit seizoen al zeven keer op het podium stond, wacht hij nog altijd op zijn eerste Grand Prix-overwinning van het jaar. Steiner stelt echter dat die droogte zeer snel ten einde komt.

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Steiner analyseert ommekeer in Bakoe

Steiner zag dat Red Bull op het Baku City Circuit uitstekend voor de dag kwam, al leek een overwinning na de kwalificatie ver weg doordat Max Verstappen vanaf de achtste positie moest starten. "Als je naar de situatie voor de safetycar kijkt, dan was George ver weg en waren de Red Bulls nergens te bekennen", analyseert de voormalig teambaas. De safety car-fase na de crash van Alexander Albon bracht de spanning echter volledig terug.

Volgens Steiner profiteerde de Oostenrijkse renstal optimaal van de omstandigheden en het eigen materiaal ten opzichte van de concurrentie: "Ik denk dat het deels komt omdat de Ferrari's ondermaats presteerden. De McLarens zaten er wel bij, maar hielden het over de hele race niet vol. Ze hadden naar mijn mening niet het tempo daarvoor. Red Bull deed het juist wel goed op dat vlak, zeker met betrekking tot hun bandenmanagement."

Verstappen profiteert bij herstarts op stratencircuit

Max Verstappen maakte na de neutralisaties optimaal gebruik van zijn kansen door bij de eerste herstart Oscar Piastri te passeren voor de tweede positie. Nadat een crash tussen de Alpine-bolides en Lando Norris opnieuw voor brokstukken en een safety car zorgde, zat Verstappen pal achter raceleider George Russell. Günther Steiner legt uit welk voordeel de achtervolger had: "Als je tweede ligt bij de herstart, dan heb je in theorie een voordeel bij het opdraaien van het lange rechte stuk en kun je energie besparen."

Toch wist Russell met zijn Mercedes knap stand te houden, wat bij Steiner met een knipoog voor opluchting zorgde: "Ik was niet verrast, maar ik was wel verbaasd dat George Max achter zich kon houden. Ik begon me al zorgen te maken, omdat ik had voorspeld dat Max dit jaar geen race zou winnen. Ik deed het bijna in mijn broek, dus ik was best blij dat George hem achter zich hield", grapt de analist.

Vol vertrouwen richting Grand Prix in Maleisië

Steiner gooit zijn eerdere voorspelling dat Max Verstappen dit seizoen droog zou blijven nu echter definitief overboord met het oog op het aanstaande raceweekend op Sepang. "Ik denk dat Max hier zal excelleren. Dit is een circuit dat zeer uitdagend is voor een coureur en daarnaast is hij er al eens geweest. Hij kent het circuit en zal een kans zien. Dus als Max dit jaar nog een race gaat winnen, dan zal het denk ik in Maleisië zijn", stelt de huidig CEO van het Red Bull KTM Tech3 MotoGP-team.

Steiner aarzelt dan ook niet wanneer hem naar het podium voor het aanstaande raceweekend wordt gevraagd. Waar de Mercedes-coureurs het kampioenschap momenteel aanvoeren, voorziet hij een overwinning voor Red Bull: "Ik ga het gewoon zeggen: Max wint deze race, Kimi wordt tweede en George eindigt als derde."

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