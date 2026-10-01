Max Verstappen heeft tijdens de officiële persconferentie van de FIA de lachers op zijn hand gekregen met een gortdroog weerbericht over de omstandigheden rondom het raceweekend.

De coureur van Red Bull Racing beantwoordt vragen over de zware weersomstandigheden met een nuchtere reeks observaties. De aanloop naar het raceweekend staat grotendeels in het teken van de hitte en mogelijke regen, waardoor het weer een voornaam gespreksonderwerp vormt in de paddock. Waar engineers en analisten zich buigen over complexe simulaties en data, koos de Nederlander juist voor een volstrekt ongecompliceerde benadering van de situatie op de baan.

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Verstappen relativeert

Verstappen maakt direct duidelijk dat hij zich niet snel van de wijs laat brengen door hoge temperaturen en trok een veelzeggende vergelijking met zijn woonplaats. "Het is heet, maar het is ook heet in Monaco. Als je het echt heet wilt, ga je naar de sauna", reageert Verstappen nuchter tijdens de persconferentie van de FIA. Wel erkent de Red Bull-kopman dat de fysieke belasting in de cockpit merkbaar zal zijn tijdens de lange sessies. "Het is heet. Zweterig. Ik heb waarschijnlijk een paar extra onderbroeken nodig." Gevraagd naar hoe hij zich mentaal instelt op de zware beproeving in de auto, houdt Verstappen zijn filosofie dan ook uiterst beknopt: "Volg gewoon de flow."

Gortdroog over de regen

Toen het gesprek verschoof naar mogelijke neerslag en de strategische keuzes die daarbij horen, leverde de Red Bull-rijder opnieuw een kurkdroge samenvatting af die voor de nodige vrolijkheid zorgde in de perszaal. De coureur weigerde zich te wagen aan diepgravende voorspellingen en hield het bij de absolute basis. "Als het regent, is het nat. En als het nat is, is het erg glad", stelt Verstappen. Oliver Bearman haakt vervolgens in: "De groene banden of de blauwe?", vraagt hij lachend. "Hangt af van hoe nat het is", besluit Verstappen

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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