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Verstappen and Hadjar on podium in Azerbaijan

Dit is waarom Hadjar Verstappen kon verslaan in de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan

Verstappen and Hadjar on podium in Azerbaijan — Foto: © IMAGO
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Dit is waarom Hadjar Verstappen kon verslaan in de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen kende afgelopen weekend tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een opmerkelijke nederlaag tegen teamgenoot Isack Hadjar, maar de technische achtergrond daarvan is inmiddels duidelijk geworden. Waar Verstappen in de tijdtraining niet verder kwam dan de achtste startplek terwijl Hadjar naar de vierde positie reed, bleek een motorprobleem de directe boosdoener te zijn. Tegelijkertijd zorgde een innovatieve ingreep aan het stuurmechanisme ervoor dat de Nederlander tijdens de race alsnog over een verbluffende snelheid beschikte.

De opmars van de Nederlander tijdens de Grand Prix in Bakoe zorgde voor verbazing in de paddock. Na het verhelpen van de motorische problemen voor de start van de race toonde de Red Bull-coureur een ongekend tempo en vocht hij zich knap naar voren. Uiteindelijk finishte Verstappen als tweede, op minder dan een tiende achterstand van racewinnaar George Russell, die in de absolute slotfase kampte met turboproblemen. Het betekende voor de coureur alweer zijn vierde tweede plaats van het lopende Formule 1-seizoen.

Otmar Szafnauer doet onthulling over Hadjar en Verstappen

Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer verklaart in de podcast High Performance Racing waardoor het contrast tussen de zaterdag en zondag zo groot was bij Red Bull Racing. Volgens Szafnauer monteerde de renstal een nieuwe 'steering gear ratio' op de wagen van Isack Hadjar, een component die de overbrenging tussen de stuurbeweging en de rotatie van de voorwielen bepaalt. "Ik praatte met de engineer van Isack Hadjar en hij zei dat ze een nieuwe steering gear ratio op de auto van Isack hadden geplaatst", onthult Szafnauer. "Isack hield ervan. Hij zei dat het het gevoel van de steering input transformeerde."

Nadat Hadjar uitstekende ervaringen had opgedaan met het aangepaste onderdeel, wilde ook Max Verstappen direct gebruikmaken van de ingreep. Tijdens de kwalificatie in de straten van Bakoe pakte dat echter nog niet direct goed uit door externe factoren. "Hadjar reed sneller dan Max in de eerstvolgende race", legt Szafnauer uit. "Nu heeft Max dit ook, maar hij had een motorprobleem. Dat was waarom Max in de kwalificatie verslagen werd door Hadjar."

Rob Smedley legt techniek achter stuurverhouding uit

Rob Smedley, voormalig race-engineer bij onder meer Ferrari en Williams, benadrukt in hetzelfde gesprek het enorme belang van deze component voor een Formule 1-coureur. De afstelling van het mechanisme luistert namelijk zeer nauw en is sterk afhankelijk van de persoonlijke rijstijl. "Het gaat om de snelheid tussen hoe snel je handen draait en hoe snel de wielen draaien", verduidelijkt Smedley. "Sommige rijders willen een veel tragere steering rack."

Om te bepalen welke overbrenging het beste past bij een specifieke coureur, maken de teams intensief gebruik van moderne hulpmiddelen. Smedley geeft aan dat dergelijke voorkeuren nauwkeurig in kaart worden gebracht: "Je kunt kijken naar de handen van de rijder op de onboard-beelden en je kunt naar de wielen kijken. Er is software die dit doet, het is niet zo dat één iemand dat persoonlijk doet."

Red Bull Racing boekt progressie richting volgende race

Otmar Szafnauer vult aan dat de basisconfiguratie van de Oostenrijkse renstal over het algemeen al behoorlijk agressief is afgesteld ten opzichte van de concurrentie. "Het hangt er allemaal van af waar je start", zegt Szafnauer over de wensen van coureurs. "Red Bull heeft een vrij snelle steering rack, een snel stuurmechanisme." Doordat de motoren na de kwalificatie werden gewisseld en het motorprobleem verdween, kwam het effect van de nieuwe specificatie op zondag pas echt tot uiting bij Max Verstappen.

"Ze hebben de motoren veranderd voor de race en hij was behoorlijk goed in de race", blikt Szafnauer terug op de inhaalrace van Verstappen. "George Russell nam in het begin afstand en had aan het einde een turboprobleem, maar Max was amper een tiende achter hem. Het punt is dat ze de auto verbeterd hebben en die er goed uitzag in Bakoe. Mijn voorspelling was dat Max zou winnen. Ik denk dat het Red Bull kan lukken."

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