Arvid Lindblad moet de Grand Prix van Bahrein in Maleisië vanaf de achterste startrij aanvangen na een forse gridstraf. Het team van Racing Bulls heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat de bolide van de jonge Brit wordt voorzien van een vijfde power unit. Daarmee overschrijdt de renstal het maximaal toegestane aantal motoronderdelen voor het huidige seizoen, wat resulteert in een automatische start achteraan het veld.

Het raceweekend vindt plaats op het Sepang International Circuit, waar de zestiende ronde van het wereldkampioenschap wordt afgewerkt nadat de race wegens onrust in het Midden-Oosten aan de kalender werd toegevoegd. Voorafgaand aan het evenement had de negentienjarige Lindblad nog geen enkele motorgerelateerde sanctie opgelopen. De ingreep betekent direct de allereerste motorstraf binnen de Red Bull-gelederen in het lopende racejaar.

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Reglementaire achtergrond van de sanctie voor Arvid Lindblad

De sportieve regels binnen de Formule 1 schrijven strikte limieten voor wat betreft het aantal te gebruiken motorcomponenten gedurende een jaargang. Coureurs mogen straffeloos maximaal vier verbrandingsmotoren (ICE), vier turbochargers en vier uitlaatsystemen inzetten, terwijl onderdelen zoals de MGU-K beperkt zijn tot drie stuks. Zodra een coureur voor het eerst een extra component buiten deze vastgestelde pool laat monteren, volgt een formele gridstraf van tien plaatsen.

Voor ieder volgend nieuw element na de eerste overschrijding deelt de wedstrijdleiding een sanctie van vijf startplekken uit. Wanneer de opgetelde gridstraffen voor motorwissels binnen één enkel raceweekend de grens van vijftien plaatsen bereiken of overschrijden, treedt automatisch de zogenoemde back-of-the-grid regel in werking. Hierdoor vervalt de reguliere kwalificatiepositie en moet Arvid Lindblad de race vanaf de achterkant van het peloton aanvangen.

Racing Bulls bevestigt officiële ingreep voor startveld

Racing Bulls bracht de strategische beslissing op donderdagochtend officieel naar buiten tijdens de voorbereidingen in Sepang. Het team kiest er bewust voor om de wissel direct aan het begin van het Aziatische tweeluik door te voeren om met een verse krachtbron de rest van het seizoen aan te vatten.De technische staf van het zusterteam van Red Bull hoopt dat de inhaalmogelijkheden op de brede Maleisische baan schadebeperking mogelijk maken. De overschrijding komt op een moment dat de betrouwbaarheid van de krachtbronnen in het veld zwaar onder druk staat. Eerder moesten beide Aston Martin-rijders tijdens de Grand Prix in Bakoe al noodgedwongen achteraan aansluiten na grootschalige motorvervangingen.

Gevolgen voor de WK-stand van Liam Lawson en zijn teamgenoot

Voor Liam Lawson en zijn stalgenoot staat er dit weekend veel op het spel in het constructeurskampioenschap. Racing Bulls bezet momenteel de vijfde plaats met 83 punten, waarmee de formatie een voorsprong van vijftien punten verdedigt op het team van Alpine. Arvid Lindblad zelf staat elfde in de tussenstand bij de coureurs met 37 punten, nadat hij afgelopen zaterdag tijdens de Azerbaijan GP nog als zevende over de streep kwam.

Tijdens die race in Bakoe kwam het nog tot een botsing tussen Lawson en Lindblad, wat door de stewards werd beoordeeld als een regulier race-incident. De huidige straf staat dan ook volledig los van eerdere schermutselingen op het asfalt. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië start zondag om 09:00 uur Nederlandse tijd, waarbij Lindblad zich vanaf de achterste rij een weg naar voren moet zien te banen.

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