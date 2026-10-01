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Alonso in Barcelona

Alonso over motivatie om door te gaan in F1: "Vriendin heeft liever niet dat ik thuis ben"

Alonso in Barcelona — Foto: © IMAGO

Alonso over motivatie om door te gaan in F1: "Vriendin heeft liever niet dat ik thuis ben"

Redactie
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Fernando Alonso plakt er nog minimaal een jaar aan vast in de hoogste klasse van de autosport. De 45-jarige Spanjaard heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Aston Martin, waardoor hij tot en met het Formule 1-seizoen 2027 op de grid te bewonderen is. Waar contractbesprekingen in de paddock geregeld maanden voortslepen, was de deal tussen de tweevoudig wereldkampioen en de Britse formatie binnen een oogwenk beklonken.

De keuze om zijn loopbaan met nog een seizoen te verlengen, werd mede ingegeven door de steun van het thuisfront. De coureur mocht onlangs zijn eerste kindje verwelkomen, maar zijn vriendin spoorde hem juist aan om actief te blijven in de koningsklasse. Vooral de mentale weerslag van de huidige sportieve malaise speelde op de achtergrond een grote rol.

Alonso klaart contractklus in recordtijd

Alonso had naar zeggen zeggen bijzonder weinig tijd nodig om tot een akkoord te komen met teameigenaar Lawrence Stroll. De Spanjaard gooide de kaarten direct op tafel en zat vrijwel direct op één lijn met de Canadese miljardair."Ik heb met Lawrence zo'n vijf minuten gesproken en we waren eruit om door te gaan", klinkt het uit de mond van de Spanjaard tegenover onder andere FORMULE 1 Magazine. Beide partijen wisten precies wat ze wilden, waardoor er over randzaken of eventuele twijfels niet eens gesproken hoefde te worden.

Moeizaam seizoen deert Spanjaard niet

Het huidige racejaar verloopt voor Fernando Alonso allerminst naar wens. De renstal uit Silverstone heeft in 2026 de grootste moeite om met de Honda-krachtbron de aansluiting met het middenveld te vinden. Aston Martin bezet dan ook de uiterst teleurstellende tiende plek in het constructeurskampioenschap met een magere drie punten. Die WK-punten werden allemaal binnengehaald door de coureur zelf, die momenteel de negentiende positie bezet in het wereldkampioenschap bij de coureurs.

Ondanks de magere resultaten weigert Alonso echter de handdoek in de ring te gooien. De routinier laat weten dat de honger om te racen er nog altijd is: "Ik heb geen garantie dat het volgend jaar beter zal gaan. Maar ik voel me nog snel en gemotiveerd. En als ik thuis zit en de rest zie racen, dan denk ik dat ik het beter zal doen dan zij."

Vriendin bezorgd om mentale gezondheid

Tijdens het persmoment ging Fernando Alonso eveneens in op zijn thuissituatie en hoe er binnen de familie werd gereageerd op het besluit om er nog een seizoen aan vast te knopen. Wie dacht dat de komst van zijn pasgeboren kindje zou leiden tot een verlangen om meer tijd thuis door te brengen, komt bedrogen uit. "Het ging niet eens zozeer over de taken in het gezin. Ze steunde me hier heel erg in. Ze ziet me worstelen dit seizoen en maakt zich zorgen over mijn mentale gezondheid als we niet competitief zijn", legt Alonso openhartig uit. Hij besluit vervolgens met een knipoog: "Dan heeft ze liever dat ik niet thuis ben."

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