Esteban Ocon stapt na zijn vertrek bij Haas F1 Team aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen niet over naar het World Endurance Championship bij Toyota. De Japanse renstal ontkent nadrukkelijk dat er sprake is van een overeenkomst voor 2027. Ocon, die momenteel met 7 punten de zestiende plaats in het wereldkampioenschap bezet voor het TGR Haas F1 Team, moet hierdoor verder zoeken naar opties voor zijn autosporttoekomst.

De geruchten over een overstap naar het enduranceracen ontstonden mede door de nauwe banden tussen Haas en de Japanse fabrikant. Ocon benadrukte voorafgaand aan het raceweekend in Maleisië echter al dat zijn absolute prioriteit in de Formule 1 ligt, eventueel via een reserverol. Een overstap naar het fabrieksteam van Toyota in het WEC is in ieder geval uitgesloten.

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Alexander Wurz ontkracht WEC-geruchten rondom Ocon

Alexander Wurz maakt namens de Japanse fabrikant direct korte metten met de speculaties over de komst van Esteban Ocon. In een gesprek met het YouTube-kanaal van Motorsport-Total.com laat de adviseur weten dat er niets klopt van de verhalen. "Er is niets waar van deze geruchten", verklaart Wurz helder over de vermeende plannen voor 2027.

Wurz benadrukt dat de bezetting voor het enduranceprogramma volledig vaststaat en dat er geen behoefte is aan veranderingen. "Dat is een van Toyota's sterke punten: we hebben deze teamstructuur en deze teamcultuur, en die kun je niet zomaar van de ene op de andere dag veranderen", legt de adviseur uit. De fabrikant koestert de stabiliteit die sinds de toetreding tot het kampioenschap in 2012 zorgvuldig is opgebouwd.

Teamharmonie en langetermijncontracten bij Toyota

Alexander Wurz wijst op de gevaren van het zomaar samenbrengen van grote namen in één endurance-auto. "Want als je drie alfapersoonlijkheden in één auto zet, kost het tijd voordat ze elkaar accepteren, de juiste afstelling en de juiste manier van samenwerken vinden, en een punt bereiken waarop ze niet intern tegen elkaar concurreren, maar juist het beste in elkaar naar boven halen. Dat is een heel belangrijk onderscheid", legt de adviseur uit over de dynamiek binnen een equipe.

Bovendien liggen de coureurs van de twee Hypercars langdurig vast. Wurz legt uit dat het handhaven van die rust een van zijn hoofdtaken is: "Ten eerste hebben we langetermijncontracten. En ten tweede kun je niet zomaar een andere coureur van buitenaf binnenhalen en hem in de line-up plaatsen. Dat zou het risico met zich meebrengen dat precies de cultuur die we sinds 2012 hebben opgebouwd en gekoesterd, wordt verstoord. Het handhaven van die cultuur is een van mijn belangrijkste verantwoordelijkheden als adviseur en iemand die nauw samenwerkt met de coureurs."

De bezetting voor het komende jaar zit daarmee potdicht, zo onderstreept Wurz tot slot: "Maar hoe je het ook bekijkt, de contracten zijn langlopend en onze line-up voor volgend jaar is 100% compleet." Het team rijdt met Mike Conway, Kamui Kobayashi en Nyck de Vries op de auto met startnummer 7, terwijl Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa de zusterauto bemannen.

Opties van Esteban Ocon in de Formule 1 slinken

Voor Esteban Ocon betekent de duidelijke taal vanuit Japan dat een uitwijkmogelijkheid naar het WEC definitief van tafel is. Bij Haas moet de dertigjarige Ocon na dit racejaar vertrekken, terwijl de Amerikaanse formatie op de zevende plaats bij de constructeurs staat met 27 punten. Mocht de formatie besluiten om WEC-coureur Ryo Hirakawa door te schuiven naar het vrijgekomen stoeltje, dan heeft de Japanse renstal overigens met junior Esteban Masson al een interne vervanger klaarstaan.

Elders op de Formule 1-grid raken de deuren voor Ocon eveneens gesloten, nu Aston Martin heeft bevestigd door te gaan met Fernando Alonso en Lance Stroll. De meest realistische strohalm om actief te blijven op het hoogste niveau lijkt daardoor bij Cadillac te liggen, dat met Ferrari-motoren aan de start verschijnt en nog opties open heeft voor de toekomst.

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