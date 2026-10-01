Angstaanjagende Verstappen zorgt voor nachtmerries bij Russell: "Max heeft niets te verliezen"

George Russell heeft afgelopen weekend op het Baku City Circuit ternauwernood de overwinning over de streep weten te trekken in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit moest daarvoor tot de absolute slotmeter knokken met Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing zette zijn rivaal in de slotfase namelijk hevig onder druk en kwam uiteindelijk op slechts 0.196 seconde van de Mercedes-rijder over de finishlijn. Volgens analist Alex Brundle leverde die nietsontziende jacht een angstaanjagende slotfase op voor de leider in de wedstrijd.

Russell vertrok tijdens de vijftiende race van het seizoen vanaf poleposition en reed vervolgens naar zijn derde zege van het racejaar toe. Verstappen moest daarentegen vanaf de achtste startplek aan een inhaalrace beginnen. In de slotronden zat de Limburger plotseling pal achter de achtervleugel van de leidende Mercedes, wat zorgde voor een zenuwslopend secondespel door de krappe straten van Bakoe.

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Brundle over de jacht van Verstappen

Voor Alex Brundle was het gevecht in de slotfase een uitstekend voorbeeld van de aanvalsdrift van Max Verstappen. In de F1 Nation Podcast legt de analist uit dat het psychologische voordeel volledig bij de jagende coureur lag. "Het andere is: je denkt dat George Russell in deze fase van het kampioenschap niets te verliezen heeft, Verstappen heeft echt niets te verliezen behalve de kans om een racezege te pakken", klinkt het over de situatie vooraan het veld.

De wijze waarop Verstappen het gat wist te dichten en de limieten opzocht om de overwinning binnen te slepen, maakte diepe indruk op Brundle. De analist benadrukt dat het zien naderen van de ontketende achtervolger voor pure schrik zorgt bij degene die op kop rijdt: "Dat is echt nachtmerriebrandstof, Max Verstappen zien aankomen glijden, muren aantikkend op een set softs achter je, gewoon wanhopig om jouw leven zo moeilijk mogelijk te maken."

Groot gat naar het veld

George Russell gaf na afloop toe dat de spanning in de slotfase van de race flink opliep. De Brit zag Max Verstappen immers met rasse schreden naderen en moest alles geven om zijn leidende positie tot aan de vlag met succes te verdedigen. In gesprek met Sky Sports F1 blikt de winnaar terug op het moordende tempo dat het tweetal reed: "Max pushte echt hard en ons tempo was ongelooflijk, wij tweeën, we liepen bijna een seconde per ronde uit op alle anderen", aldus de Mercedes-coureur over het gevecht.

Terwijl de twee kemphanen het tempo aan de kop van het veld dicteerden, kon de rest simpelweg niet mee in het spoor. Russell hield zijn wagen op de juiste verdedigende lijnen en wist zodoende met minder dan twee tienden voorsprong als winnaar de streep te passeren.

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