Lewis Hamilton heeft fel uitgehaald naar de aanhoudende speculaties rondom het functioneren en de toekomst van Ferrari-teambaas Fred Vasseur die sinds vorige week zijn ontstaan.

De zevenvoudig wereldkampioen spreekt zijn onvoorwaardelijke steun uit aan de Franse leidsman en noemt de aanhoudende geruchtenstroom volstrekt ongegrond. Volgens de Brit schaden deze verhalen het harde werk binnen de renstal uit Maranello, terwijl de rust en continuïteit juist bewaard moeten blijven. De commotie rond de positie van Vasseur liep recentelijk zelfs zo hoog op dat de leiding van de Scuderia zich eind september publiekelijk genoodzaakt zag om een statement naar buiten te brengen waarin het vertrouwen in hem werd bevestigd. Hamilton onderstreept dan ook dat interne eensgezindheid essentieel is om de gewenste stappen voorwaarts te zetten en neemt het daarom openlijk op voor zijn leidinggevende.

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Volledige steun voor Vasseur

Vasseur kan volgens Hamilton rekenen op het volste vertrouwen van de voltallige organisatie. De coureur legt uit dat succes in de autosport nu eenmaal begint bij een solide basis. "Structuur en stabiliteit zijn de sleutel tot het succes van een Formule 1-team. Iedereen moet in dezelfde richting trekken. En ik geloof dat dit geldt voor elk bedrijf, niet alleen voor de top van de autosport", citeert Speedweek Hamilton, die vindt dat buitenstaanders veel te snel doorschieten in het aanwijzen van één zondebok wanneer de gewenste resultaten uitblijven. "Fred heeft onze volledige steun. Het lijkt me dat sommige mensen zich te vaak richten op één persoon en één rol. De waarheid is – Fred is een uitstekende leider en hij stuurt Ferrari in de juiste richting."

Geruchten hebben effect

De Brit ergert zich daarnaast mateloos aan de impact die al deze verhalen hebben op de werknemers in de fabriek in Maranello. Waar hij zelf immuun is voor de aanhoudende kritiek, merkt Hamilton op dat de negatieve berichtgeving wel degelijk vat heeft op het personeel dat dag in, dag uit bezig is om de prestaties te verbeteren. Daarbij constateert Hamilton dat de publieke opinie rond de Italiaanse renstal vaak buitenproportioneel hard en destructief uitpakt."Ik zie hoe hard het Ferrari-personeel werkt om ons terug aan de top te krijgen. En ik vind het soms frustrerend dat sommige mensen zich uitsluitend richten op de negativiteit. Natuurlijk maken we fouten, en die geven we openlijk toe, maar bij Ferrari krijg je altijd de indruk dat alles tien keer erger is", geeft Hamilton aan. "Persoonlijk kan het me niet schelen wat er allemaal gespeculeerd wordt, maar ik zie wel het effect dat geruchten en speculaties hebben op de mensen bij Ferrari. Ze doen elke dag hun best, en dan lezen ze deze verhalen of krijgen ze die doorverteld door familie en vrienden. Het is gemakkelijk om de indruk te krijgen dat ze gewoon niets goed kunnen doen, hoe hard ze ook proberen, en dat is niet juist."

Externe ruis

"Ik heb een beslissing voor mezelf genomen – ik lees het gewoon niet meer; ik sluit me ervoor af. Omdat ik weet dat het meeste wat daar geschreven wordt, afkomstig is van mensen die er geen flauw benul van hebben wat er echt gebeurt bij Ferrari. Deze mensen weten hebben geen flauw idee wat er achter de schermen gebeurt, en ze weten niet hoe hard mensen bij Ferrari werken. In plaats daarvan verspreiden ze speculaties en meningen, en dat vind ik echt vermoeiend. Dus: het is het beste om niets te lezen, de ruis buiten te sluiten en je volledig te concentreren op het werk."

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