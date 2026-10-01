Hadjar vreest grote chaos voor Red Bull Racing in Maleisië: "Niet klaar voor"

Red Bull Racing-coureur Isack Hadjar houdt zijn hart vast voor het raceweekend op het Sepang International Circuit in Maleisië en verwacht dat het een stuk zwaarder gaat worden dan in Bakoe. Volgens de Fransman zorgt de combinatie van torenhoge baantemperaturen, forse bandenslijtage en de dreiging van tropische moessonregens voor een uiterst onvoorspelbaar weekend op de baan.

De Oostenrijkse renstal kende afgelopen zaterdag nog een bijzonder sterk optreden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daar wist teamgenoot Max Verstappen beslag te leggen op de tweede plaats, terwijl Hadjar zelf als derde mee naar het podium mocht. Toch waarschuwt de coureur dat de specifieke lay-out van het stratencircuit in Bakoe en de meegenomen updates een vertekend beeld hebben gegeven van de werkelijke krachtsverhoudingen op de grid.

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Traditionele baan geeft reëler beeld voor Red Bull

In gesprek met de aanwezige media blikt Isack Hadjar terug op de recente stappen van de renstal en het effect van de updates. "Ik zou beide zeggen. Ik denk dat het absoluut een circuit was dat bij onze auto zou passen. De upgrade heeft daar ook een rol in gespeeld", verklaart de coureur over het behaalde eremetaal.

Het permanente circuit in Sepang vraagt echter om heel andere kwaliteiten van de auto's dan het stratencircuit in Azerbeidzjan, waardoor Red Bull het wel eens flink lastig kan gaan krijgen. "Op een circuit als dit, met een meer traditionele lay-out, krijgen we een beter beeld van waar we echt staan. Ik zou verwachten dat we vanwege de lay-out minder competitief zijn, maar als we dit weekend nog steeds om een podium kunnen vechten, zou dat goed zijn", aldus Hadjar.

Slijtageslag en hoge baantemperaturen in Maleisië

Naast het baanontwerp baart ook het asfalt in Maleisië Isack Hadjar en zijn team grote zorgen, temeer omdat het kwik op de baan naar verwachting voorbij de vijftig graden Celsius schiet. "De baantemperatuur zal rond de vijftig graden of hoger liggen en het is een heel ruw oppervlak, dus het ziet er niet geweldig uit. We rijden bovendien niet met de hardste compound van het jaar, dus het wordt zeker uitdagend", laat de Fransman optekenen.

Waar het veld in Azerbeidzjan van start tot finish voluit kon pushen, draait het komend weekend vooral om bandenmanagement en een compleet andere tactische aanpak. "Je moet nu vooral voor de banden zorgen. Je gaat waarschijnlijk naar een race met twee of drie stops, dus het wordt volledig anders dan Bakoe, waar je de hele tijd voluit ging", legt Hadjar uit.

Vrees voor regenchaos en ingewikkeld energiebeheer

Tot overmaat van ramp moet Isack Hadjar ook nog rekening houden met het lokale weer, waar tropische moessonregens altijd op de loer liggen. De coureur weet van eerdere natte sessies in Japan nog maar al te goed hoe verraderlijk de huidige Formule 1-wagens zijn op een kletsnatte baan: "Het enige wat ik me van Japan herinner, is dat de banden helemaal geen grip hebben en dat het racen daardoor met veel water erg gevaarlijk zou worden."

Hoewel wisselvallig weer in de kwalificatie kansen kan bieden, zit Hadjar tijdens de race absoluut niet te wachten op regen in combinatie met het ingewikkelde energiebeheer van de wagens. "Ik zou een competitieve sessie zeker verwelkomen als het een regensessie is, bijvoorbeeld de kwalificatie. Maar op dit moment zou het voor de race, met al die energie, voor wat chaos kunnen zorgen en ik denk niet dat we daar echt klaar voor zijn", zo besluit hij.

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