Charles Leclerc heeft een rigoureuze beslissing genomen en heeft al zijn sociale media uitgeschakeld om zich volledig af te sluiten van de aanhoudende verhalen rondom zijn teambaas Fred Vasseur.

De geruchtenmolen binnen de Formula 1 draait de laatste tijd op volle toeren wat betreft het leiderschap bij Ferrari, mede doordat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner recent van zich liet horen over een eventuele overstap naar Maranello. De formatie sprak onlangs tijdens een ingelaste mediacall al publiekelijk het volste vertrouwen uit in Vasseur, waarbij ook Lewis Hamilton zijn steun uitsprak. Toch blijven de speculaties rondzingen richting de Bahrain Grand Prix, die dit weekend op het Sepang International Circuit in Maleisië verreden wordt.

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Social media uitgeschakeld

Leclerc doet tegenover Crash.net zijn verhaal over waarom hij ervoor kiest om alle online platforms even links te laten liggen en wat voor invloed dergelijke verhalen hebben op de renstal. "Eerlijk gezegd heb ik persoonlijk alles wat sociale media is uitgeschakeld. Dus ik zie niet veel van wat er gaande is. Maar natuurlijk hoor je wel wat er gaande is en veel mensen van het team weten wat er gaande is, en dat is zeker niet goed voor de sereniteit van het team", verklaart Leclerc over de onrust. Toch vindt de Monegask dat Ferrari zich niet moet laten afleiden door al het rumoer van buitenaf: "Maar uiteindelijk is dit iets waar we weinig controle over hebben, en we moeten onze resultaten hoe dan ook maximaliseren."

Volste vertrouwen

Teambaas Vasseur kan wat Leclerc betreft in ieder geval rekenen op onvoorwaardelijke steun, waarbij de coureur benadrukt dat hun band verder reikt dan de professionele samenwerking in de paddock. "Ik denk dat de relatie die ik met Fred heb heel duidelijk is, maar het gaat veel verder dan dat", legt de Monegask uit. "Het gaat niet alleen om een relatie, maar ook om zijn capaciteiten en ik denk dat hij uitzonderlijk is in wat hij doet en ik vertrouw Fred volledig."Tegelijkertijd stelt Leclerc vast dat dergelijke ophef een bekend fenomeen is bij de Italiaanse renstal. "Binnen het team is het altijd extreem duidelijk geweest dat Fred altijd de steun heeft gehad, maar om welke reden dan ook zijn er elke drie of vier jaar van die gekke geruchten rond het team. Ik zit al een aantal jaren bij het team, dus ik raak helaas gewend aan dit soort gebeurtenissen", vertelt de Monegask over de cyclus in Italië.

Geen respect

Leclerc is dan ook glashelder over de aanhoudende verhalen rond de leiding en noemt de speculaties oneerlijk richting het personeel binnen het team. "Het is niet gemakkelijk en ik denk ook niet dat het respectvol is, want we doen allemaal ons uiterste best – soms maken we fouten en soms doen we geweldige dingen. Maar dat mensen de gelegenheid aangrijpen wanneer er iets is dat we iets beter hadden kunnen doen om die geruchten te starten, is gewoon niet aardig", klinkt het stellig.Voor Leclerc is er dan ook maar één manier om alle ruis voor eens en voor altijd te doen verstommen, en dat is presteren op het asfalt. "Maar één ding is zeker – Fred heeft al onze steun en we zijn erg trots dat hij bij ons in het team zit en ik hoop dat we het team zo snel mogelijk weer aan de top kunnen brengen om die domme geruchten te stoppen."

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