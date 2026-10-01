Norris voelt zich schuldig na Colapinto-incident: "Mijn woorden waren niet goed"
Norris voelt zich schuldig na Colapinto-incident: "Mijn woorden waren niet goed"Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft openlijk eerder deze week zijn excuses aangeboden aan Franco Colapinto na zijn felle uithaal na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Nu gaat hij er in Maleisië nog even wat dieper op in.
Afgelopen weekend kwamen de twee coureurs met elkaar in aanraking bij bocht 1 na een safety car-herstart in Bakoe, waardoor beiden de strijd vroegtijdig moesten staken. Direct na de race liet Norris zich stevig gaan voor de camera's. De McLaren-kopman beweerde destijds dat sommige coureurs simpelweg niet op de Formule 1-grid thuishoren en pleitte zelfs openlijk voor een schorsing van zijn Argentijnse collega. Inmiddels kijkt de regerend wereldkampioen echter met een heel ander gevoel terug op zijn uitlatingen en geeft hij toe dat de emoties de overhand kregen.
Spijt na de hectiek in Bakoe
Norris erkent ruiterlijk dat hij in de hectiek de verkeerde woorden heeft gekozen en dat zijn eerste reactie geen goede afspiegeling was van hoe hij er werkelijk over denkt. Tegenover de camera's van de Formule 1.licht de McLaren-rijder zijn handelswijze en beweegredenen toe: "Zeker. Ik heb in het verleden zeker op andere coureurs geleund voor hulp en advies in verschillende situaties. Ik denk niet dat dit noodzakelijkerwijs het geval was. Het waren mijn eigen woorden die niet goed waren, en uitspraken die geen ware weerspiegeling waren van wie ik ben of wat ik echt diep van binnen voel. Normaal gesproken denk ik niet dat ik me laat meeslepen door de waan van het moment, maar dit was zeker een van die gevallen waarin ik dat wel deed, naar mijn mening. En voor mij was het allerbelangrijkste om met Franco hierover te praten."
Vriendschap
Norris vervolgt zijn toelichting over het onderlinge contact: "Hij is de enige persoon aan wie ik in deze situatie iets wil richten en wiens mening ertoe doet voor mij. En dat heb ik gedaan. Ik heb zaterdagavond direct met hem gesproken zodra het kon, en natuurlijk heb ik later in de week de post geplaatst om mijn excuses aan te bieden, om iedereen te laten weten dat ik het deed, omdat er ook de rest van de wereld was die ik een excuus verschuldigd voel. Dus het is goed. Als coureurs kunnen we allemaal goed met elkaar overweg. Franco is een goede vriend van me. Ik kan het heel goed met Franco vinden. Hij bedoelt het altijd goed. Hij is een heel aardige kerel. Dus uiteraard, tegelijkertijd, voel ik me meer dan wie dan ook een excuus verschuldigd."
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