FIA blundert met papierwerk: pole position in Maleisië aan de verkeerde kant
FIA blundert met papierwerk: pole position in Maleisië aan de verkeerde kantMaak ons je Google-favoriet
De startgrid van het Sepang International Circuit is op donderdag op het allerlaatste moment aangepast na een opmerkelijke administratieve blunder. Door een fout in het officiële papierwerk van de autosportfederatie was de poleposition per ongeluk aan de verkeerde kant van de baan geschilderd.
Tijdens de voorbereidende inspecties en track walks op woensdag ontdekten oplettende teamleden en officials van de FIA dat de eerste startplek aan de linkerzijde van het rechte stuk was aangebracht, terwijl deze traditioneel aan de rechterkant hoort te liggen. Lokale Maleisische baanwerkers hadden simpelweg de schriftelijke instructies opgevolgd, waarin per ongeluk links stond aangegeven. Nadat het overkoepelend orgaan het eigen document had gecontroleerd, werd duidelijk dat de gridvakken met spoed moesten worden gecorrigeerd.
FIA grijpt in na administratieve blunder
Baanmedewerkers hebben op donderdag direct actie ondernomen om de foutieve markeringen te verwijderen en de startvakken opnieuw te schilderen. De oorspronkelijke markeringen aan de linkerzijde zijn overgespoten, waarna de poleposition weer naar de traditionele rechterkant is verplaatst en alle overige startplekken en nummers opnieuw zijn uitgelijnd. De verplaatsing van de voorste startplek bracht echter nog een tweede complicatie aan het licht. De officiële startlijn lag namelijk te dicht op de gecorrigeerde startpositie aan de rechterkant. Volgens de sportieve reglementen moet er een minimale afstand van exact één meter zitten tussen de startlijn en het voorste gridvak. Omdat deze marge na de eerste ingreep nog altijd niet voldeed aan de gestelde eis, moest ook de startstreep zelf op donderdag iets verder naar voren worden herschilderd.
Geslaagd
Ondanks de hectische herstelwerkzaamheden heeft het Sepang International Circuit de officiële circuitinspectie op donderdag zonder verdere problemen doorstaan. Wedstrijdleider en veiligheidsafgevaardigde Rui Marques gaf na afloop groen licht voor het evenement, waarmee de baan formeel gereed is verklaard voor de actie van de zestiende seizoensronde.Het raceweekend in Maleisië markeert het eerste officiële optreden van de koningsklasse op de baan nabij Kuala Lumpur sinds 2017. De race wordt verreden als vervanger van de geannuleerde Bahrain Grand Prix, onder de officiële naam Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. De aangepaste startvakken zijn daarmee tijdig in gereedheid gebracht voor de start van de eerste vrije trainingen op vrijdag.
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