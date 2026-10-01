Norris de volgende na doodsbedreigingen: 'Dit gaat veel te ver'
Norris de volgende na doodsbedreigingen: 'Dit gaat veel te ver'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft zich donderdag tijdens de mediadag op het Sepang International Circuit fel uitgesproken tegen de aanhoudende stroom van online haat en doodsbedreigingen in de topsport. De coureur van McLaren vindt dat de grens van gezonde fanatieke steun inmiddels ruimschoots is overschreden en eist concrete actie tegen het wangedrag op digitale platforms.
De aanleiding voor de harde woorden is de nasleep van de Grand Prix van Azerbeidzjan van afgelopen zaterdag, waarin de Brit na een botsing met Alpine-coureur Franco Colapinto uitviel en vervolgens massaal werd belaagd op sociale media. Norris roept zowel de grote technologiebedrijven als autosportbond FIA op om strenger op te treden en benadrukt dat atleten veel beter beschermd moeten worden tegen dit soort giftige reacties.
Grens tussen passie en online haat
Norris begrijpt heel goed dat sport emotie losmaakt en dat supporters hun eigen voorkeuren hebben, maar trekt een duidelijke scheidslijn tussen gezonde rivaliteit en intimidatie. "Het punt is, je ziet dit in elke sport. En ik steun absoluut grote fanbases en geweldige fans en dat soort dingen. Ik denk dat het geweldig is en het is normaal dat je sommige mensen steunt en andere mensen niet steunt. Ik denk dat je dat in elke sport hebt", stelt de McLaren-coureur. Volgens Norris zorgt de bescherming van een beeldscherm er echter voor dat sommige volgers alle normen en waarden volledig uit het oog verliezen: "Maar er is duidelijk een bepaald niveau van hoe ver je dat drijft. En vooral op sociale media zijn mensen blij om zich achter hun toetsenborden te verschuilen en dat soort dingen, maar ik denk dat haat altijd te ver gaat, doodsbedreigingen zijn zeker iets dat veel te ver gaat."
Oproep tot respect en nederigheid
De wereldkampioen benadrukt daarnaast dat niemand binnen de paddock perfect is en dat sportmensen ook maar gewoon mensen blijven. De regerend wereldkampioen hoopt dan ook dat supporters gaan inzien wat de daadwerkelijke impact van dergelijke reacties is en roept op tot een verandering in de mentaliteit bij het publiek. "We willen gepassioneerde fans, we willen mensen die van onze sport houden, we willen juichen voor coureurs en dat soort dingen. Je hoeft niet voor iedereen te juichen, ik denk zeker niet dat ik alle fans zal krijgen, je zult niet alle fans winnen, dat soort dingen. Maar er is gewoon een niveau van respect en nederigheid dat mensen zouden moeten hebben. We maken allemaal fouten. Een van die dingen was dat ik vorige week een fout maakte, maar er is een grens aan dingen en als gemeenschap moeten we begrijpen hoe we het beter kunnen maken, niet alleen in de Formule 1 en op sociale media, maar in elke sport, want helaas is het iets dat overal ter wereld gebeurt."
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