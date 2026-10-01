Kelly Piquet verrast 29-jarige Max Verstappen met uniek en persoonlijk familiecadeau
Kelly Piquet verrast 29-jarige Max Verstappen met uniek en persoonlijk familiecadeauMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft afgelopen week zijn 29e verjaardag gevierd in het bijzijn van zijn naaste familieleden. Kelly Piquet laat zien dat ze haar geliefde een bijzondere taart heeft gegeven voor zijn heugelijke dag.
Partner Piquet zette de viervoudig wereldkampioen flink in het zonnetje met een intiem diner en een bijzonder gepersonaliseerd geschenk. De feestelijke aangelegenheid betekende voor de coureur een welkome adempauze in een veeleisende fase van het kampioenschap. Terwijl de Nederlander zich alweer aan het voorbereiden was op de naderende overzeese raceweekenden, stond het eerder deze week volledig in het teken van quality time met het gezin en de felicitaties uit zijn directe kring.
Persoonlijke taart met gezin en huisdieren
Piquet trok tijdens het verjaardagsdiner alles uit de kast met een speciaal ontworpen taart die volledig om hun gezinsgeluk draaide. Op de feestelijke creatie prijkten eetbare afbeeldingen van Verstappen, Piquet zelf, dochter Lily, bonusdochter Penelope en hun trouwe viervoeters. Het model deelde beelden van het gezellige samenzijn via Instagram en voorzag die van een liefdevolle boodschap: "Fijne verjaardag mijn liefde", waarbij Piquet nog toevoegde: "29 jaar later..." Inmiddels is Verstappen alweer geland in Maleisië waar de mediadag in Maleisië erop zit en de viervoudig wereldkampioen morgenochtend met Red Bull alweer in actie komt tijdens de eerste twee vrije trainingen.
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