Colapinto openhartig over crash: "Flavio was boos, iedereen in het team was boos
Colapinto openhartig over crash: "Flavio was boos, iedereen in het team was boosMaak ons je Google-favoriet
Franco Colapinto heeft openlijk gereageerd op de commotie die ontstond na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Colapinto steekt de hand in eigen boezem, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het incident op zich en biedt ruiterlijk zijn excuses aan voor het verpesten van de race van de betrokken rijders.
De coureur van Alpine veroorzaakte afgelopen zaterdag bij de herstart na een safetycarfase een flinke kettingbotsing door zich te verremmen voor bocht 1, waardoor zowel teamgenoot Pierre Gasly als regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren de strijd vroegtijdig moesten staken. De Argentijnse coureur kreeg van de wedstrijdleiding direct een gridstraf van vijf startplaatsen opgelegd voor de Grand Prix van Bahrein, die dit weekend op het Sepang International Circuit in Maleisië wordt verreden. Binnen de Franse renstal leidde de actie uiteraard tot grote onvrede, met name omdat Gasly op koers lag voor een waardevolle zevende plaats en het team zodoende kostbare punten in het constructeurskampioenschap zag verdampen.
Boze reactie Briatore
Uitvoerend adviseur Flavio Briatore stak zijn woede na afloop dan ook niet onder stoelen of banken en noemde de manoeuvre van Franco Colapinto zeer slecht voor een coureur van zijn kaliber. De Italiaan kondigde meteen aan de situatie grondig te evalueren en sloot serieuze maatregelen niet uit. Colapinto begrijpt de felle reactie van de teamleiding volkomen en erkent dat de sfeer direct na de finish uiterst gespannen was. De coureur vertelt dat de emoties logischerwijs hoog opliepen binnen de renstal: "Natuurlijk was Flavio boos, en iedereen in het team was boos, en het is geen prettige situatie om in te zitten, en nog erger om degene te zijn die die situatie creëert. Het is het laatste wat je wilt. We deden het hele weekend erg goed als teamgenoten met Pierre, en het is heel triest om het op die manier te eindigen door een fout."
Excuses aan Gasly en Norris
De coureur biedt vervolgens diepe excuses aan Gasly en Norris aan voor de gevolgen van zijn stuurfout. Colapinto legt uit dat er sprake was van een plotselinge lock-up bij het aanremmen van de openingsbocht, waardoor hij volkomen machteloos toezag hoe zijn bolide in de flank van zijn Franse stalgenoot gleed en vervolgens ook Norris meesleurde in de malaise. Colapinto benadrukt dat er absoluut geen sprake was van opzet: "Het is iets heel onopzettelijks dat ik hoop dat iedereen begrijpt. Het is gewoon een blokkerende rem. Als je de rem aanraakt en hij blokkeert, ben je de controle kwijt. En het is uiterst ongelukkig dat ik Pierre, mijn teamgenoot, meenam, en natuurlijk ook Lando, en het spijt me daar erg voor. Maar vooral Pierre, de geweldige situatie waarin we zaten en wat iedereen natuurlijk van streek maakt. Nu kan ik het niet meer veranderen, ik zou het wel willen, maar het spijt me zeer, dat is de realiteit."
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