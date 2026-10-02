LIVE | Eerste vrije training F1 GP Maleisië : is Verstappen kanshebber voor de zege?

Een groot deel van het veld is inmiddels bezig met een langere run met het oog op zondag. Russell laat over de boordradio weten dat het circuit "erg cool" is. Of hij daarmee bedoelt dat de baan koud is, of de layout gaaf vindt, is niet duidelijk. Verstappen heeft de snelste tijd inmiddels aangescherpt met een 1:38.883.