LIVE (gesloten) | Eerste vrije training F1 GP Maleisië: is Verstappen kanshebber voor de zege?
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training F1 GP Maleisië: is Verstappen kanshebber voor de zege?Maak ons je Google-favoriet
De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 neergestreken in Sepang, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Bahrein in Maleisië wordt verreden. De bij veel rijders populaire baan dient als vervanger voor de race in de eilandstaat, vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De laatste editie van de race werd gewonnen door Max Verstappen. Is de viervoudig wereldkampioen ook dit weekend kanshebber? De eerste vrije training gaat om 06:30 uur Nederlandse tijd van start.
LIVE | Eerste vrije training F1 GP Maleisië : is Verstappen kanshebber voor de zege?
De eerste training zit erop
En dan zit de eerste vrije training in Maleisië erop. De top vijf:
Verstappen: 1:37.520
Russell: +0.383
Hadjar: +0.783
Leclerc: +0.847
Antonelli: +1.060
Slotfase
Met nog drie minuten op de klok, is het met de snelle rondetijden wel gedaan. Een aantal coureurs zijn nog bezig met wat langere runs, maar verder is het rustig.
Verstappen bezig met een lange run
Verstappen is momenteel bezig met een lange run op de zachte band. De Nederlander heeft veertien ronden gereden deze sessie, vrijwel allemaal op zacht.
De top vijf
We stevenen af op het laatste kwartier. De top vijf:
Verstappen: 1:37.520
Russell: +0,383
Hadjar: +0,783
Leclerc: +0,847
Antonelli: +1,060
McLaren heeft het lastig
De auto van McLaren lijkt vooralsnog geen fan van het circuit te zijn. Bij de onboard van Piastri is duidelijk te zien hoe de auto alle kanten opglijdt. De Australiër staat momenteel elfde, met Norris daarachter op P12. Nog een kleine twintig minuten te gaan.
Verstappen gaat hard
Ook Verstappen is op een setje rood naar buitengekomen en gaat hard. De viervoudig wereldkampioen klokt een 1:37.520, bijna vier tienden sneller dan Russell.
Russell gaat een klap harder
De rondetijden worden verder aangescherpt. Nu is Russell het snelst met een 1:37,904 op de zachte band. Vier tienden sneller dan de tijd van Hadjar.
Halverwege de sessie
We zijn halverwege de eerste sessie, terwijl Hadjar een nieuwe snelste tijd noteert. De coureurs van Ferrari melden zich voor het eerst in de top vijf. De top vijf:
Hadjar: 1:38.303
Leclerc: +0,064
Hamilton: 0,287
Verstappen: +0,580
Russell: +0,629
Speciale livery Mercedes
Mercedes heeft de hoeveelheid 'Petronas-groen' opgekrikt en rijdt dit weekend met een speciale livery.
Ook de soft lijkt tot leven te komen
De baan wordt sneller en nu lijkt toch ook de soft tot leven te komen. Lindblad klokt een 1:39.197 op een setje van de zachte band van inmiddels elf ronden oud.
Verstappen het snelst
Verstappen is met zijn 1:38.883 nog altijd het snelst, maar Russell zit de Nederlander op de hielen en is slechts 0,049 seconde langzamer. Het gat naar P3 is groter. Antonelli staat 0,571 seconde achter de Nederlander.
De eerste twintig minuten zitten erop
De eerste twintig minuten zitten erop. Een kleine sfeerimpressie:
Lange runs
Een groot deel van het veld is inmiddels bezig met een langere run met het oog op zondag. Russell laat over de boordradio weten dat het circuit "erg cool" is. Of hij daarmee bedoelt dat de baan koud is, of de layout gaaf vindt, is niet duidelijk. Verstappen heeft de snelste tijd inmiddels aangescherpt met een 1:38.883.
De eerste tien minuten
In de eerste tien minuten wordt duidelijk zichtbaar dat er weinig grip is. De auto's glijden zichtbaar door de bochten. De top vijf:
Verstappen: 1:39.400
Russell: +0.227
Leclerc: +0.386
Hadjar: +0.419
Antonelli: +0.737
De eerste rondetijden
De eerste rondetijden staan inmiddels op het bord. Verstappen voert de tijdenlijst aan met een 1:39.400, gevolgd door Antolelli met een 1:40.137 en Hamilton met een 1:40.265. Verstappen is al gewisseld naar de zachte band en heeft daar ook deze tijd meegezet.
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