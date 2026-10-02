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Max Verstappen, Bahrain GP, Malaysia, Red Bull, generic, 2026

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training F1 GP Maleisië: is Verstappen kanshebber voor de zege?

Max Verstappen, Bahrain GP, Malaysia, Red Bull, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training F1 GP Maleisië: is Verstappen kanshebber voor de zege?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 neergestreken in Sepang, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Bahrein in Maleisië wordt verreden. De bij veel rijders populaire baan dient als vervanger voor de race in de eilandstaat, vanwege de onrust in het Midden-Oosten. De laatste editie van de race werd gewonnen door Max Verstappen. Is de viervoudig wereldkampioen ook dit weekend kanshebber? De eerste vrije training gaat om 06:30 uur Nederlandse tijd van start.

LIVE | Eerste vrije training F1 GP Maleisië : is Verstappen kanshebber voor de zege?

Sorteer op:

2u geleden

07:30

De eerste training zit erop

En dan zit de eerste vrije training in Maleisië erop. De top vijf: 

Verstappen: 1:37.520 

Russell: +0.383 

Hadjar: +0.783 

Leclerc: +0.847 

Antonelli: +1.060 

 

 

2u geleden

07:27

Slotfase

Met nog drie minuten op de klok, is het met de snelle rondetijden wel gedaan. Een aantal coureurs zijn nog bezig met wat langere runs, maar verder is het rustig. 

2u geleden

07:18

Verstappen bezig met een lange run

Verstappen is momenteel bezig met een lange run op de zachte band. De Nederlander heeft veertien ronden gereden deze sessie, vrijwel allemaal op zacht. 

2u geleden

07:15

De top vijf

We stevenen af op het laatste kwartier. De top vijf: 

Verstappen: 1:37.520 

Russell: +0,383 

Hadjar: +0,783 

Leclerc: +0,847 

Antonelli: +1,060 

2u geleden

07:12

McLaren heeft het lastig

De auto van McLaren lijkt vooralsnog geen fan van het circuit te zijn. Bij de onboard van Piastri is duidelijk te zien hoe de auto alle kanten opglijdt. De Australiër staat momenteel elfde, met Norris daarachter op P12. Nog een kleine twintig minuten te gaan. 

2u geleden

07:05

Verstappen gaat hard

Ook Verstappen is op een setje rood naar buitengekomen en gaat hard. De viervoudig wereldkampioen klokt een 1:37.520, bijna vier tienden sneller dan Russell. 

2u geleden

07:04

Russell gaat een klap harder

De rondetijden worden verder aangescherpt. Nu is Russell het snelst met een 1:37,904 op de zachte band. Vier tienden sneller dan de tijd van Hadjar. 

2u geleden

07:02

Halverwege de sessie

We zijn halverwege de eerste sessie, terwijl Hadjar een nieuwe snelste tijd noteert. De coureurs van Ferrari melden zich voor het eerst in de top vijf. De top vijf: 

Hadjar: 1:38.303

Leclerc: +0,064 

Hamilton: 0,287 

Verstappen: +0,580 

Russell: +0,629

2u geleden

06:59

Speciale livery Mercedes

Mercedes heeft de hoeveelheid 'Petronas-groen' opgekrikt en rijdt dit weekend met een speciale livery. 

2u geleden

06:57

Ook de soft lijkt tot leven te komen

De baan wordt sneller en nu lijkt toch ook de soft tot leven te komen. Lindblad klokt een 1:39.197 op een setje van de zachte band van inmiddels elf ronden oud. 

3u geleden

06:52

Verstappen het snelst

Verstappen is met zijn 1:38.883 nog altijd het snelst, maar Russell zit de Nederlander op de hielen en is slechts 0,049 seconde langzamer. Het gat naar P3 is groter. Antonelli staat 0,571 seconde achter de Nederlander. 

3u geleden

06:51

De eerste twintig minuten zitten erop

De eerste twintig minuten zitten erop. Een kleine sfeerimpressie: 

3u geleden

06:46

Lange runs

Een groot deel van het veld is inmiddels bezig met een langere run met het oog op zondag. Russell laat over de boordradio weten dat het circuit "erg cool" is. Of hij daarmee bedoelt dat de baan koud is, of de layout gaaf vindt, is niet duidelijk. Verstappen heeft de snelste tijd inmiddels aangescherpt met een 1:38.883. 

3u geleden

06:40

De eerste tien minuten

In de eerste tien minuten wordt duidelijk zichtbaar dat er weinig grip is. De auto's glijden zichtbaar door de bochten. De top vijf: 

Verstappen: 1:39.400 

Russell: +0.227 

Leclerc: +0.386 

Hadjar: +0.419 

Antonelli: +0.737

3u geleden

06:36

De eerste rondetijden

De eerste rondetijden staan inmiddels op het bord. Verstappen voert de tijdenlijst aan met een 1:39.400, gevolgd door Antolelli met een 1:40.137 en Hamilton met een 1:40.265. Verstappen is al gewisseld naar de zachte band en heeft daar ook deze tijd meegezet. 

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