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Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd'

Norris helder over pensioenplannen: '40 jaar? Nee, geen enkele kans'

Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd' — Foto: © IMAGO

Norris helder over pensioenplannen: '40 jaar? Nee, geen enkele kans'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lando Norris weigert na zijn veertigste nog achter het stuur van een raceauto te kruipen. De Britse Formule 1-coureur sluit een langdurig verblijf in de autosport categorisch uit en stelt dat hij voor die leeftijd definitief wil stoppen met de racerij.

Waar sommige coureurs tot ver in hun veertiger jaren actief blijven, kiest Norris bewust voor een ander toekomstpad buiten de paddock. De coureur geeft de voorkeur aan rust, reizen en zijn privéleven zodra zijn actieve loopbaan erop zit. Deze week verlengde Fernando Alonso - inmiddels 45 jaar op de teller - immers zijn contract en blijft hij nog langer in de Formule 1 actief, terwijl we in Lewis Hamilton natuurlijk ook een veteraan op de grid hebben staan.

Geen interesse in racen op latere leeftijd

Norris heeft echter weinig trek in een langlopende carrière zoals zijn landgenoot: "Nee, geen enkele kans. De racerij in het algemeen, geen kans. Waarom? Omdat ik dat niet wil. Ik wil naar huis gaan om te ontspannen, golf te spelen en te reizen met mijn vrienden en een gezin te stichten", reageert Norris bij beIN SPORTS resoluut op de vraag over zijn sportieve pensioenleeftijd. De duidelijke stellingname van Norris geldt niet alleen voor de koningsklasse van de autosport, maar voor de hele racewereld. De coureur voelt geen behoefte om na een eventueel afscheid van de Formule 1 uit te wijken naar andere takken van de autosport, zoals enduranceraces, maar verkiest tijd voor zichzelf en zijn naasten boven een verlengd verblijf op het asfalt.

Maximale focus

De McLaren-rijder benadrukt dat zijn naderende pensioengrens op de lange termijn juist zorgt voor een scherpe focus op het heden. De coureur is zich terdege bewust van de tijdelijkheid van zijn loopbaan en wil de resterende seizoenen dan ook volledig benutten om het hoogst haalbare te bereiken. Voor Norris is het besef dat zijn tijd op het circuit eindig is juist een stimulans om nu niets te laten liggen: "Ik wil niet voor altijd hier zijn, dus ik probeer zoveel mogelijk uit mijn tijd te halen terwijl ik hier ben."

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