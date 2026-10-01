Verstappen zorgt voor hilariteit in perszaal, FIA levert bizarre blunder in Maleisië | GPFans Recap
Verstappen zorgt voor hilariteit in perszaal, FIA levert bizarre blunder in Maleisië | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
De mediadag in Maleisië zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
De Grand Prix van Bahrein wordt dit weekend gereden op het circuit van Sepang in Maleisië en op de donderdag was het in de vroege Nederlandse ochtend tijd voor de mediadag in Azië. Eén van de onderwerpen die veelvuldig aan bod kwam, was de crash van Franco Colapinto met Lando Norris en Pierre Gasly. De Argentijn is daarin dankbaar dat Max Verstappen zich aan zijn kant schaarde. Dezelfde Verstappen zorgde met een gortdroge analyse over het weer voor hilariteit in de perszaal.
'Naast Verstappen willen nog drie F1-coureurs aan de Bathurst 12 Hour van 2027 deelnemen'
Aankomende februari wordt de Meguiar's Bathurst 12 Hour verreden. Er zouden maar liefst vier Formule 1-coureurs geïnteresseerd zijn in de wedstrijd op het Mount Panorama Circuit. Eén daarvan is uiteraard Max Verstappen met zijn eigen Mercedes-AMG-team Verstappen Racing. Lees hier het hele artikel over de Meguiar's Bathurst 12 Hour.
Colapinto dankbaar voor steun 'echte kampioen' Verstappen: "Max is een held voor velen"
Franco Colapinto is Max Verstappen erg dankbaar voor de steun die hij ontving na de ophef rondom zijn crash tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Argentijnse coureur van Alpine kwam afgelopen weekend onder een vergrootglas te liggen na een inschattingsfout bij de herstart in Bakoe, maar kreeg openlijk bijval van de viervoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Franco Colapinto.
Racing Bulls bevestigt motorwissel en bijbehorende gridstraf Lindblad in Maleisië
Arvid Lindblad moet de Grand Prix van Bahrein in Maleisië vanaf de achterste startrij aanvangen na een forse gridstraf. Het team van Racing Bulls heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat de bolide van de jonge Brit wordt voorzien van een vijfde power unit. Daarmee overschrijdt de renstal het maximaal toegestane aantal motoronderdelen voor het huidige seizoen, wat resulteert in een automatische start achteraan het veld. Lees hier het hele artikel over de gridstraf voor Arvid Lindblad.
Verstappen zorgt voor hilariteit met droge analyse: "Als het regent, is het nat"
Max Verstappen heeft tijdens de officiële persconferentie van de FIA de lachers op zijn hand gekregen met een gortdroog weerbericht over de omstandigheden rondom het raceweekend. Lees hier het hele artikel over het grappige moment met Max Verstappen.
FIA blundert met papierwerk: pole position in Maleisië aan de verkeerde kant
De startgrid van het Sepang International Circuit is op donderdag op het allerlaatste moment aangepast na een opmerkelijke administratieve blunder. Door een fout in het officiële papierwerk van de autosportfederatie was de poleposition per ongeluk aan de verkeerde kant van de baan geschilderd. Lees hier het hele artikel over de bijzondere blunder van de FIA.
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