Lawson over Red Bull-toekomst: "Besluit wordt dan genomen"
Lawson over Red Bull-toekomst: "Besluit wordt dan genomen"Maak ons je Google-favoriet
Liam Lawson tast nog altijd in het duister over zijn toekomst binnen de renstal van Red Bull met het oog op het seizoen 2027. De 24-jarige coureur, die momenteel als vaste waarde voor zusterteam Racing Bulls rijdt en de negende plek in het wereldkampioenschap bezet, verwacht dat er over een paar weken meer duidelijkheid komt over zijn positie.
De situatie rondom de Nieuw-Zeelander is opmerkelijk te noemen, zeker omdat de overige stoeltjes op de grid voor 2027 al grotendeels zijn ingevuld. Waar de topteams de line-up voor komend jaar al lang en breed op orde hebben, heerst er bij de zusterformatie van het Oostenrijkse concern nog altijd vraagtekens over de invulling van de wagens.
Lawson richt zich op prestaties op de baan
Liam Lawson vertelt tegenover onder andere PlanetF1 dat hij zich niet van de wijs laat brengen door de aanhoudende onzekerheid over zijn contract. "Ik bedoel, op dit moment is het vrij vergelijkbaar met hoe het altijd is geweest", klinkt het nuchter over de gang van zaken achter de schermen. "Er vinden uiteraard voortdurend gesprekken plaats op de achtergrond, maar voor mij ligt de focus heel erg op het racen."
De coureur benadrukt dat hij sportief gezien een uitstekende jaargang beleeft en zichzelf weinig kan verwijten. "Ik heb niet het gevoel dat ik dit jaar veel meer had kunnen doen. We hebben een goed seizoen gehad en bevinden ons momenteel in een goede positie in het kampioenschap, en daar wil ik blijven. Momenteel probeer ik negende te blijven en die punten te blijven binnenhalen, en die beslissingen zullen er ongetwijfeld in de komende weken komen."
Invalbeurten bij Red Bull Racing
Liam Lawson mocht eerder dit seizoen al driemaal opdraven voor de hoofdmacht van Red Bull Racing, waar hij destijds de garage deelde met Max Verstappen. Of die invalbeurten zijn kansen op een langer verblijf hebben vergroot, durft hij niet direct te stellen. "Ik denk potentieel wel, gewoon vanwege hoe moeilijk het kan zijn om in een andere auto te stappen, maar daar buiten weet ik het niet", legt hij uit. "Ik denk dat het ervan afhangt hoe je ernaar kijkt. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee."
Lawson is overigens niet de enige coureur binnen de renstal die wacht op uitsluitsel van de leiding. Ook stalgenoot Arvid Lindblad heeft officieel nog geen krabbel gezet voor 2027, waarbij de verhoudingen tussen het tweetal op scherp kwamen te staan na een aanrijding in de slotronde van de race in Azerbeidzjan. Daarnaast laat ook het Amerikaanse Haas op zich wachten; net als het zusterteam van het Oostenrijkse merk hebben zij hun rijdersduo voor komend jaar nog niet rond.
Druk vanuit het juniorenprogramma
Liam Lawson voelt daarnaast de nodige concurrentie vanuit het eigen opleidingstraject van het team. Racing Bulls-teambaas Alan Permane liet eerder al weten dat Formule 2-klassementsleider Nikola Tsolov klaarstaat als voorname kandidaat om door te schuiven naar de koningsklasse van de autosport.Permane heeft de line-up voor 2027 echter nog niet beklonken, waardoor Lawson voorlopig moet afwachten waar de teamleiding mee op de proppen komt. Met nog een derde van het seizoen voor de boeg, zal de man uit Hastings vooral op het asfalt moeten laten zien dat hij zijn plek op de grid verdient.
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