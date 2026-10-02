Na de eerste vrije training werd duidelijk dat Max Verstappen in Maleisië een sterk pakket heeft. Mercedes zat er met de nieuwe versie van de W17 ook niet ver achter en de Ferrari's lijken ook nog wat snelheid te hebben. De McLarens vielen echter wat tegen. Wat gaat de tweede training ons brengen? Om 10.00 uur gaat het spektakel van start.

LIVE | VT2 in Maleisië: Kan Verstappen de sterke lijn doorzetten? Sorteer op: Laatste Oudste VT2 Maleisië De Audi van Bortoleto wordt van de baan geduwd, maar met nog 19 seconden zit de training erop. Charles Leclerc was uiteindelijk de snelste voor Hadjar, Norris, Verstappen en Hamilton. VT2 Maleisië Bortoleto staat stil op de baan met een technisch probleem. De Virtual Safety Car is op de baan gestuurd, maar dit lijkt een code rood te gaan worden. Het gaat om de versnellingsbak die het heeft begeven. VT2 Maleisië Iedereen is momenteel op de baan, behalve Verstappen en Albon. Beide mannen staan in de pitstraat en er zijn nog zes minuten te gaan. VT2 Maleisië Ook Alonso doet grote moeite om bocht één te halen vanwege het onderstuur in de wagen. VT2 Maleisië Ook de AMR26 heeft wat last van onderstuur. Stroll zet zijn stuur bijna helemaal haaks om de bocht te halen in sector drie. VT2 Maleisië De voorspelling van een regenbui, die Gasly te horen kreeg, is trouwens niet uitgekomen. Wel is de baantemperatuur met tien graden gedaald, maar het zonnetje breekt ook weer rustig door. VT2 Maleisië Met nog een kwartier te gaan is het nog altijd Leclerc die bovenaan staat, voor Hadjar en Norris. Verstappen staat op P4 en Hamilton daarachter. De Nederlander is overigens de enige in de top vijf die zijn tijd op de gele banden heeft neergezet, daar waar de anderen het met de zachtste banden deden. VT2 Maleisië Wat Bortoleto dan wel weer laat zien, is dat volgen op het Sepang International Circuit prima mogelijk is. Bortoleto is er overigens nu wel voorbij gegaan, maar de vraag is: kan Lindblad nu volgen? VT2 Maleisië Bortoleto zit nog altijd in de versnellingsbak van Lindblad en komt er maar niet voorbij. Iemand van Audi moet nu tegen Bortoleto zeggen dat hij wat afstand moet nemen, voordat dit in brokken eindigt. VT2 Maleisië Bortoleto was even aan het racen met één van de Racing Bulls, maar daardoor kwam hij in de grindbak terecht. Ook Leclerc meldt zich bij het 'gevecht', waarbij Lindblad vooral de rest aan het ophouden is. VT2 Maleisië Verstappen zet een 1:44.285 neer en dat betekent dat hij bezig is met de longruns. Mercedes rijdt op de softbanden hun longruns en Russell kan niet volgen met een 1:44.542, terwijl Antonelli dat wel kan met een 1:44.297. VT2 Maleisië Hamilton meldt dat hij niets door zijn rechterspiegel ziet, wat mogelijk het momentje met Bortoleto verklaart. De wedstrijdleiding heeft het onderonsje inmiddels onder een vergrootglas liggen en zal het na de tweede training onderzoeken. Mogelijk krijgt Hamilton dus nog een straf. VT2 Maleisië Daar waar Max Verstappen weer op de baan is, maar dan met de mediumbanden, is teamgenoot Hadjar met rood op de baan gespot. De Fransman zet een 1:37.627 neer, wat goed is voor P2. VT2 Maleisië Ondertussen heeft Bortoleto het aan de stok met Lewis Hamilton, die opnieuw een collega in de weg zit bij het aanremmen van bocht negen. De Braziliaan geeft aan: "Wat is deze gast aan het doen, man? Hij ziet mij aankomen en gaat op de racelijn mij blokkeren." VT2 Maleisië Leclerc duikt nu onder de tijd van Verstappen met een 1:37.528, maar dat doet de Monegask met de rode banden. Verstappen rijdt nog altijd op mediums rond en ook Norris is nu met een snelle tijd bezig en springt naar P2 met een 1:37.665. Laad meer

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