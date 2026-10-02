F1TV-analist voorspelt zege Verstappen in Maleisische regen

Lawrence Barretto heeft een opvallende voorspelling gedaan in aanloop naar de Grand Prix in Maleisië op het Sepang International Circuit. De verslaggever zet namelijk zijn geld in op een zege voor Max Verstappen. De Formule 1 keert dit weekend onverwachts terug naar Kuala Lumpur voor een wedstrijd die officieel als de Grand Prix van Bahrein wordt verreden, en waar hevige tropische buien dreigen. Hoewel de concurrentie sterk oogt, denkt Barretto dat de wisselvallige weersomstandigheden het veld volledig overhoop gaan gooien.

De terugkeer naar Sepang gaat gepaard met loodzware omstandigheden. Met een gevoelstemperatuur die kan oplopen tot 40 graden Celsius en een flinke kans op onweer gedurende het hele raceweekend, staat het veld voor een flinke uitdaging. Verschillende coureurs hebben al laten weten dat de huidige generatie bolides in drijfnatte omstandigheden nauwelijks op de baan te houden is. Juist die chaos kan in de kaart spelen van Verstappen, die dit seizoen nog wacht op zijn eerste overwinning en met 163 punten de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet.

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Barretto voorspelt zege Verstappen in Maleisische regen

In het programma Weekend Warm-Up van F1TV legt Lawrence Barretto uit waarom hij afwijkt van de algemene teneur rondom de grote favorieten. Waar velen uitgaan van een dominant optreden van het team dat aan kop gaat in de titelstrijd, rekent hij juist op een wending door de weergoden. "In normale omstandigheden zou dit circuit gunstig zijn voor Mercedes. Ik denk dat we geen normale omstandigheden krijgen. Ik verwacht dat we regen krijgen en onvoorspelbare omstandigheden. Ik verwacht dat Max gaat winnen", aldus Barretto.

Barretto merkt bovendien op dat Max Verstappen er na zijn recente sterke optredens op gebrand is om toe te slaan. De Nederlander wist in Azerbeidzjan al naar het podium te rijden en ruikt volgens de analist nu nieuw succes op het asfalt van Sepang, waar hij in 2017 als twintigjarige zijn tweede zege in de Formule 1 wist te pakken. "Max zal zijn tanden in het stuur zetten. Ik denk dat hij de zege kan ruiken. In Bakoe kon hij de overwinning bijna aanraken", zo vervolgt de analist.

Twijfels over podiumkansen achter Red Bull Racing

Analist Alex Brundle deelt de optimistische verwachting van zijn collega allerminst en houdt het juist bij een meer traditionele uitslag op basis van de huidige krachtsverhoudingen. Brundle denkt dat Kimi Antonelli het tij gaat keren ten opzichte van stalgenoot George Russell, terwijl hij verwacht dat Red Bull Racing tekortschiet. "Ik denk dat dit een circuit is waarop Kimi Antonelli zal terugslaan tegen George Russell. Je mag Max Verstappen nooit uitsluiten, al krijgen ze het met die auto misschien lastig in het midden van de bochten. Ik denk dat McLaren Red Bull dit weekend zal inhalen. Mijn voorspelling voor het podium is dat Antonelli wint, voor Russell en Norris", aldus Brundle.

Barretto kijkt daar echter heel anders tegenaan en laat beide coureurs van de Duitse renstal zelfs volledig buiten het podium, ondanks dat die formatie dit seizoen bij elke race in de top drie wist te eindigen. Hij verwacht juist dat McLaren achter de leider naar voren zal schuiven. "Ik denk dat we twee McLarens op het podium krijgen. Ik verwacht dat ze een grote stap gaan zetten", zo klinkt het.

Sepang vormt serieuze test voor Laurent Mekies

Presentatrice Laura Winter reageert in de uitzending verbaasd op het feit dat Mercedes volledig ontbreekt in de voorspelling van Lawrence Barretto. De analist houdt echter voet bij stuk en stelt dat het weer alles gaat bepalen. "Nee, ik denk dat het anders gaat lopen. Het kan hectisch worden", zo benadrukt hij. Teambaas Laurent Mekies beschouwt het raceweekend eveneens als een serieuze lakmoesproef na een paar sterke weekenden, aangezien de RB22 aerodynamisch kwetsbaar kan zijn in de lange doordraaiers en het energiemanagement nog de nodige aandacht vereist.

De race in Maleisië betekent bovendien een weerzien met het circuit voor verschillende rijders op de grid. Winter brengt in herinnering dat namen als Pierre Gasly er in 2017 hun debuut maakten, terwijl Lewis Hamilton destijds naar het podium mocht. Ook coureurs als Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lance Stroll en Esteban Ocon kwamen negen jaar geleden al in actie op Sepang.

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