close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Nietsontziende Verstappen heeft één doel dit jaar: "Ik wil een race winnen"

F1TV-analist voorspelt zege Verstappen in Maleisische regen

Nietsontziende Verstappen heeft één doel dit jaar: &#34;Ik wil een race winnen&#34; — Foto: © IMAGO

F1TV-analist voorspelt zege Verstappen in Maleisische regen

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lawrence Barretto heeft een opvallende voorspelling gedaan in aanloop naar de Grand Prix in Maleisië op het Sepang International Circuit. De verslaggever zet namelijk zijn geld in op een zege voor Max Verstappen. De Formule 1 keert dit weekend onverwachts terug naar Kuala Lumpur voor een wedstrijd die officieel als de Grand Prix van Bahrein wordt verreden, en waar hevige tropische buien dreigen. Hoewel de concurrentie sterk oogt, denkt Barretto dat de wisselvallige weersomstandigheden het veld volledig overhoop gaan gooien.

De terugkeer naar Sepang gaat gepaard met loodzware omstandigheden. Met een gevoelstemperatuur die kan oplopen tot 40 graden Celsius en een flinke kans op onweer gedurende het hele raceweekend, staat het veld voor een flinke uitdaging. Verschillende coureurs hebben al laten weten dat de huidige generatie bolides in drijfnatte omstandigheden nauwelijks op de baan te houden is. Juist die chaos kan in de kaart spelen van Verstappen, die dit seizoen nog wacht op zijn eerste overwinning en met 163 punten de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet.

Barretto voorspelt zege Verstappen in Maleisische regen

In het programma Weekend Warm-Up van F1TV legt Lawrence Barretto uit waarom hij afwijkt van de algemene teneur rondom de grote favorieten. Waar velen uitgaan van een dominant optreden van het team dat aan kop gaat in de titelstrijd, rekent hij juist op een wending door de weergoden. "In normale omstandigheden zou dit circuit gunstig zijn voor Mercedes. Ik denk dat we geen normale omstandigheden krijgen. Ik verwacht dat we regen krijgen en onvoorspelbare omstandigheden. Ik verwacht dat Max gaat winnen", aldus Barretto.

Barretto merkt bovendien op dat Max Verstappen er na zijn recente sterke optredens op gebrand is om toe te slaan. De Nederlander wist in Azerbeidzjan al naar het podium te rijden en ruikt volgens de analist nu nieuw succes op het asfalt van Sepang, waar hij in 2017 als twintigjarige zijn tweede zege in de Formule 1 wist te pakken. "Max zal zijn tanden in het stuur zetten. Ik denk dat hij de zege kan ruiken. In Bakoe kon hij de overwinning bijna aanraken", zo vervolgt de analist.

Twijfels over podiumkansen achter Red Bull Racing

Analist Alex Brundle deelt de optimistische verwachting van zijn collega allerminst en houdt het juist bij een meer traditionele uitslag op basis van de huidige krachtsverhoudingen. Brundle denkt dat Kimi Antonelli het tij gaat keren ten opzichte van stalgenoot George Russell, terwijl hij verwacht dat Red Bull Racing tekortschiet. "Ik denk dat dit een circuit is waarop Kimi Antonelli zal terugslaan tegen George Russell. Je mag Max Verstappen nooit uitsluiten, al krijgen ze het met die auto misschien lastig in het midden van de bochten. Ik denk dat McLaren Red Bull dit weekend zal inhalen. Mijn voorspelling voor het podium is dat Antonelli wint, voor Russell en Norris", aldus Brundle.

Barretto kijkt daar echter heel anders tegenaan en laat beide coureurs van de Duitse renstal zelfs volledig buiten het podium, ondanks dat die formatie dit seizoen bij elke race in de top drie wist te eindigen. Hij verwacht juist dat McLaren achter de leider naar voren zal schuiven. "Ik denk dat we twee McLarens op het podium krijgen. Ik verwacht dat ze een grote stap gaan zetten", zo klinkt het.

Sepang vormt serieuze test voor Laurent Mekies

Presentatrice Laura Winter reageert in de uitzending verbaasd op het feit dat Mercedes volledig ontbreekt in de voorspelling van Lawrence Barretto. De analist houdt echter voet bij stuk en stelt dat het weer alles gaat bepalen. "Nee, ik denk dat het anders gaat lopen. Het kan hectisch worden", zo benadrukt hij. Teambaas Laurent Mekies beschouwt het raceweekend eveneens als een serieuze lakmoesproef na een paar sterke weekenden, aangezien de RB22 aerodynamisch kwetsbaar kan zijn in de lange doordraaiers en het energiemanagement nog de nodige aandacht vereist.

De race in Maleisië betekent bovendien een weerzien met het circuit voor verschillende rijders op de grid. Winter brengt in herinnering dat namen als Pierre Gasly er in 2017 hun debuut maakten, terwijl Lewis Hamilton destijds naar het podium mocht. Ook coureurs als Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lance Stroll en Esteban Ocon kwamen negen jaar geleden al in actie op Sepang.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans News Video

VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans News

  • 49 minuten geleden
Windsor luidt noodklok: 'F1 pakt helft van Verstappens wapens af'

Windsor luidt noodklok: 'F1 pakt helft van Verstappens wapens af'

  • 1 uur geleden
Oververhitte Verstappen achter Hadjar in tweede vrije training Maleisië, Leclerc het snelst

Oververhitte Verstappen achter Hadjar in tweede vrije training Maleisië, Leclerc het snelst

  • 2 uur geleden
Hülkenberg heeft opvallend verjaardagscadeau voor Verstappen: "Misschien in de kwalificatie"

Hülkenberg heeft opvallend verjaardagscadeau voor Verstappen: "Misschien in de kwalificatie"

  • Vandaag 09:20
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training F1 GP Maleisië: is Verstappen kanshebber voor de zege? Live

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training F1 GP Maleisië: is Verstappen kanshebber voor de zege?

  • Vandaag 06:08
  • 1
Verstappen duidelijk over boardradio met rivalen: 'GP wil een mute-knop'

Verstappen duidelijk over boardradio met rivalen: 'GP wil een mute-knop'

  • 30 september 2026 15:20
  • 8

Net binnen

13:29
Russell duidelijk over grote Mercedes-upgrade en wijst naar Verstappen: "Erg snel"
12:57
Video
VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans News
12:31
Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'
12:05
Windsor luidt noodklok: 'F1 pakt helft van Verstappens wapens af'
11:49
Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen' Max Verstappen

Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'

1 uur geleden
GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang GP Maleisië

GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang

Gisteren 09:10
Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels Reglementen rondom straffen

Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels

30 september 2026 18:24 2
BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit Breaking

BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit

29 september 2026 13:07 4
Ontdek het op Google Play
x