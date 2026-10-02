close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Vasseur looking serious in conversation with Hamilton, who has back to the camera

Vasseur niet blij met uitspraken Hamilton: "Gaat niet om één individu"

Vasseur looking serious in conversation with Hamilton, who has back to the camera — Foto: © IMAGO

Vasseur niet blij met uitspraken Hamilton: "Gaat niet om één individu"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft tijdens een persconferentie hard uitgehaald naar de geluiden rondom de interne gang van zaken binnen het team en waarschuwt zijn coureur Lewis Hamilton dat met de vinger wijzen naar de leiding een grote fout is. De Fransman benadrukt dat Scuderia Ferrari alleen als één hecht collectief resultaten kan boeken en dat publieke twijfels over de organisatiestructuur schadelijk zijn voor de renstal.

De duidelijke woorden volgen op aanhoudende onrust in de paddock en recente uitlatingen van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen strooide weliswaar met lof voor Vasseur, maar zette tegelijkertijd hardop vraagtekens bij het kader boven de Franse teambaas. De Scuderia zag zich eerder deze week al genoodzaakt om via een formeel statement het volledige vertrouwen in Vasseur uit te spreken, nadat geruchten de ronde deden over een mogelijke komst van Christian Horner. De Italiaanse renstal maakte meteen duidelijk dat er geen vacature openstaat en dat dergelijke speculaties definitief van tafel zijn.

Vasseur waarschuwt Hamilton voor vingerwijzen

Frederic Vasseur maakt tijdens het persmoment direct duidelijk dat hij absoluut niet gediend is van onderlinge beschuldigingen binnen het team. "Wat de opmerkingen van Lewis betreft: ik denk dat het een fout zou zijn om met de vinger naar iemand of iets te wijzen", klinkt het onomwonden uit de mond van de Fransman. "In de goede momenten winnen we als team, in de slechte momenten lijden we als team."

De teambaas vervolgt dat de interne eenheid onder geen enkel beding in gevaar mag komen door mindere resultaten op het asfalt. "Ik wil het niet over één individu hebben. Eerlijk gezegd denk ik dat het een enorme fout zou zijn als we niet langer eensgezind zijn", zo voegt Vasseur toe. "We hadden een goed begin van het seizoen. Dat is natuurlijk niet genoeg, want we willen meer en we willen het kampioenschap winnen. Maar we zijn het seizoen wel positief begonnen. De laatste paar races hebben we het moeilijk. We hopen met de verdere ontwikkeling snel terug te komen en weer het juiste tempo te vinden."

Rust noodzakelijk na aanhoudende geruchtenstroom

Lewis Hamilton sprak zich eerder publiekelijk uit over het functioneren van zijn teambaas en noemde hem een uitstekende leider, maar zorgde met zijn toespelingen op de hogere echelons alsnog voor de nodige onrust. Via Instagram ontkende de Britse coureur vervolgens met klem dat hij intern zou hebben aangedrongen op personele wissels. Desondanks zag Ferrari zich genoodzaakt om publiekelijk de rijen te sluiten.Op de vraag waarom Ferrari het nodig vond om midden in de voorbereiding met een formeel steunbericht naar buiten te treden, reageert Frederic Vasseur getergd richting de aanwezige media: "Ik denk dat je dat aan je collega's moet vragen", bijt de teambaas van zich af. Hij vervolgt: "Wij moeten als team in alle rust kunnen werken. Daar was absoluut geen sprake van."

Versterking van de organisatie blijft continu proces

Flavio Manzoni, Chief Design Officer bij Ferrari, liet eerder al weten dat personele vernieuwing een continu proces is en Frederic Vasseur sluit zich bij die lezing aan wanneer hem gevraagd wordt naar de toekomst van de technische staf. De teambaas weigert in paniek te raken nu de Ferrari SF-26 op de rechte stukken kampt met een vermogensachterstand ten opzichte van de concurrentie."Wat de structuur van het team betreft: zoals Flavio eerder al zei, is het aantrekken van mensen een doorlopend proces. Je moet blijven verbeteren", aldus Vasseur over het beleid in Maranello. "Ik denk dat dat in het DNA zit van wat we doen: succes niet als een eindpunt beschouwen, maar zowel in goede als in slechte momenten proberen beter te worden."

Ferrari bezet op dit moment de tweede plek in het constructeurskampioenschap met 378 punten, al bedraagt de achterstand op koploper Mercedes (538 punten) inmiddels 160 punten. Lewis Hamilton staat met 199 punten en een eerdere seizoenszege in Barcelona op de derde plaats bij de coureurs, terwijl teamgenoot Charles Leclerc de vijfde positie bezet met 179 punten. Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan met 302 punten, voor George Russell (236 punten) en Lando Norris (186 punten).

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd

Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd

  • 1 uur geleden
  • 8
Hamilton spijkerhard over Vasseur-geruchten: "Mensen hebben geen idee"

Hamilton spijkerhard over Vasseur-geruchten: "Mensen hebben geen idee"

  • Gisteren 14:58
Hamilton deelt emotioneel bericht jaar na overlijden Roscoe: "Het leven is zwaar geweest"

Hamilton deelt emotioneel bericht jaar na overlijden Roscoe: "Het leven is zwaar geweest"

  • 28 september 2026 16:24
  • 4
Jack Plooij onthult bizar gerucht over Horner rondom Vasseur

Jack Plooij onthult bizar gerucht over Horner rondom Vasseur

  • 30 september 2026 08:54
  • 12
Hamilton kritisch op F1-circuits: 'Je kunt er gewoon niet inhalen'

Hamilton kritisch op F1-circuits: 'Je kunt er gewoon niet inhalen'

  • 29 september 2026 09:57
  • 6
Ook Leclerc is Vasseur-geruchten beu: "Ik heb social media uitgeschakeld"

Ook Leclerc is Vasseur-geruchten beu: "Ik heb social media uitgeschakeld"

  • Gisteren 15:59

Net binnen

13:29
Russell duidelijk over grote Mercedes-upgrade en wijst naar Verstappen: "Erg snel"
12:57
Video
VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans News
12:31
Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'
12:05
Windsor luidt noodklok: 'F1 pakt helft van Verstappens wapens af'
11:49
Hamilton op het matje geroepen door FIA: Engelsman hangt straf boven het hoofd
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen' Max Verstappen

Verstappen wijst naar huiswerk na trainingen: 'We hebben veel te doen'

1 uur geleden
GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang GP Maleisië

GP Maleisië 2017: tien feiten over de laatste F1-race op Sepang

Gisteren 09:10
Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels Reglementen rondom straffen

Kritiek op Norris niet helemaal terecht: schorsing Colapinto was mogelijk door FIA-regels

30 september 2026 18:24 2
BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit Breaking

BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit

29 september 2026 13:07 4
Ontdek het op Google Play
x