Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft tijdens een persconferentie hard uitgehaald naar de geluiden rondom de interne gang van zaken binnen het team en waarschuwt zijn coureur Lewis Hamilton dat met de vinger wijzen naar de leiding een grote fout is. De Fransman benadrukt dat Scuderia Ferrari alleen als één hecht collectief resultaten kan boeken en dat publieke twijfels over de organisatiestructuur schadelijk zijn voor de renstal.

De duidelijke woorden volgen op aanhoudende onrust in de paddock en recente uitlatingen van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen strooide weliswaar met lof voor Vasseur, maar zette tegelijkertijd hardop vraagtekens bij het kader boven de Franse teambaas. De Scuderia zag zich eerder deze week al genoodzaakt om via een formeel statement het volledige vertrouwen in Vasseur uit te spreken, nadat geruchten de ronde deden over een mogelijke komst van Christian Horner. De Italiaanse renstal maakte meteen duidelijk dat er geen vacature openstaat en dat dergelijke speculaties definitief van tafel zijn.

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Vasseur waarschuwt Hamilton voor vingerwijzen

Frederic Vasseur maakt tijdens het persmoment direct duidelijk dat hij absoluut niet gediend is van onderlinge beschuldigingen binnen het team. "Wat de opmerkingen van Lewis betreft: ik denk dat het een fout zou zijn om met de vinger naar iemand of iets te wijzen", klinkt het onomwonden uit de mond van de Fransman. "In de goede momenten winnen we als team, in de slechte momenten lijden we als team."

De teambaas vervolgt dat de interne eenheid onder geen enkel beding in gevaar mag komen door mindere resultaten op het asfalt. "Ik wil het niet over één individu hebben. Eerlijk gezegd denk ik dat het een enorme fout zou zijn als we niet langer eensgezind zijn", zo voegt Vasseur toe. "We hadden een goed begin van het seizoen. Dat is natuurlijk niet genoeg, want we willen meer en we willen het kampioenschap winnen. Maar we zijn het seizoen wel positief begonnen. De laatste paar races hebben we het moeilijk. We hopen met de verdere ontwikkeling snel terug te komen en weer het juiste tempo te vinden."

Rust noodzakelijk na aanhoudende geruchtenstroom

Lewis Hamilton sprak zich eerder publiekelijk uit over het functioneren van zijn teambaas en noemde hem een uitstekende leider, maar zorgde met zijn toespelingen op de hogere echelons alsnog voor de nodige onrust. Via Instagram ontkende de Britse coureur vervolgens met klem dat hij intern zou hebben aangedrongen op personele wissels. Desondanks zag Ferrari zich genoodzaakt om publiekelijk de rijen te sluiten.Op de vraag waarom Ferrari het nodig vond om midden in de voorbereiding met een formeel steunbericht naar buiten te treden, reageert Frederic Vasseur getergd richting de aanwezige media: "Ik denk dat je dat aan je collega's moet vragen", bijt de teambaas van zich af. Hij vervolgt: "Wij moeten als team in alle rust kunnen werken. Daar was absoluut geen sprake van."

Versterking van de organisatie blijft continu proces

Flavio Manzoni, Chief Design Officer bij Ferrari, liet eerder al weten dat personele vernieuwing een continu proces is en Frederic Vasseur sluit zich bij die lezing aan wanneer hem gevraagd wordt naar de toekomst van de technische staf. De teambaas weigert in paniek te raken nu de Ferrari SF-26 op de rechte stukken kampt met een vermogensachterstand ten opzichte van de concurrentie."Wat de structuur van het team betreft: zoals Flavio eerder al zei, is het aantrekken van mensen een doorlopend proces. Je moet blijven verbeteren", aldus Vasseur over het beleid in Maranello. "Ik denk dat dat in het DNA zit van wat we doen: succes niet als een eindpunt beschouwen, maar zowel in goede als in slechte momenten proberen beter te worden."

Ferrari bezet op dit moment de tweede plek in het constructeurskampioenschap met 378 punten, al bedraagt de achterstand op koploper Mercedes (538 punten) inmiddels 160 punten. Lewis Hamilton staat met 199 punten en een eerdere seizoenszege in Barcelona op de derde plaats bij de coureurs, terwijl teamgenoot Charles Leclerc de vijfde positie bezet met 179 punten. Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan met 302 punten, voor George Russell (236 punten) en Lando Norris (186 punten).

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