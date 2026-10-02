VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans News
VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
De vrijdag in Maleisië zit erop en Max Verstappen kan terugkijken op een prima openingsdag. Mercedes heeft het nieuwe pakket onthuld en Ferrari zit ook dicht op de snelste tijden, daarnaast heeft McLaren vooral in VT2 laten zien dat het tempo ook aanwezig is.
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