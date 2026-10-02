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An image of Red Bull F1 drivers Isack Hadjar and Max Verstappen in conversation

VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans News

VIDEO | Red Bull Racing incasseert gridstraf, Hülkenberg wil Verstappen helpen | GPFans News

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De vrijdag in Maleisië zit erop en Max Verstappen kan terugkijken op een prima openingsdag. Mercedes heeft het nieuwe pakket onthuld en Ferrari zit ook dicht op de snelste tijden, daarnaast heeft McLaren vooral in VT2 laten zien dat het tempo ook aanwezig is.

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