George Russell kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste trainingsdag in Maleisië na de introductie van het grote updatepakket van Mercedes. De Britse coureur merkt weliswaar op dat er op het Sepang International Circuit extra neerwaartse druk aanwezig is, maar zag dat het potentieel van de vernieuwingen flink werd overschaduwd door hevige bandenslijtage. Tegelijkertijd kijkt hij nadrukkelijk naar de concurrentie, waarbij vooral het tempo van Max Verstappen opvalt.

Het raceweekend van de Bahrain Grand Prix is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten dit seizoen verplaatst naar Maleisië. Voor de renstal uit Brackley betekent het optreden in Sepang het debuut van de eerste grote upgrade sinds de Canadese Grand Prix van eind mei. De W17, die voor de gelegenheid is voorzien van een speciale groen-zwarte kleurstelling, beschikt over zeven specifieke wijzigingen aan de vloer, sidepods en achterwielophanging. Daarmee wil het team de aerodynamische efficiëntie en de balans in langzame bochten verbeteren.

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Russell worstelt met hitte en bandendegradatie

George Russell kwam tijdens de tweede vrije training uiteindelijk niet verder dan de zevende tijd, vlak voor teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, terwijl de renstal vooraf juist mikte op het bepalen van de maatstaf. Hoewel de nieuwe onderdelen volgens de Brit voelbaar effect hebben, gooiden de tropische baantemperaturen en het asfalt op Sepang roet in het eten. De coureur legt uit dat vooral de balans in de langere runs te wensen overliet. "Ik voel de downforce in sommige bochten, maar met deze hoeveelheid bandenoververhitting en bandenslijtage overstemt dat alles", stelt Russell vast. "Dus we moeten daar de komende uren bovenop zien te komen. Dat heeft meer te maken met de afstelling dan met de upgrade zelf, en van daaruit gaan we weer verder", zo citeert Crash.net.

Blik gericht op tempo van Verstappen en McLaren

Bradley Lord en de kopstukken binnen het team kijken echter niet uitsluitend naar de eigen afstelling, maar houden ook de rivalen nauwlettend in de gaten. Daarbij valt het oog direct op Max Verstappen, die in de openingssessie de snelste tijd van de dag noteerde met een 1:37.520 en in de middagsessie vierde werd tijdens een zware racesimulatie. Bij Red Bull lijkt het tempo op de lange runs direct uitstekend te zijn.

George Russell deelt die zorgen en beseft dat de Oostenrijkse renstal met Verstappen een geduchte tegenstander kan worden voor de rest van het weekend, al houdt hij ook zeker rekening met McLaren. "Momenteel denk ik dat Verstappen erg snel is en ook het racetempo van McLaren ziet er heel sterk uit", concludeert de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap nuchter over de verhoudingen op het asfalt.

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