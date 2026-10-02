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Richard Wood, Red Bull, generic, 2026 CREDIT RED BULL CONTENTPOOL

Red Bull opgetogen na vrijdag in Maleisië: "Ziet er goed uit"

Richard Wood, Red Bull, generic, 2026 CREDIT RED BULL CONTENTPOOL — Foto: © Red Bull Contentpool

Red Bull opgetogen na vrijdag in Maleisië: "Ziet er goed uit"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull Racing blikt terug op een geslaagde eerste dag van het Grand Prix-weekend van Bahrein, dat in Maleisië wordt georganiseerd. De race-engineer van Isack Hadjar, Richard Wood, onthult dat er nog wel wat problemen zijn om weg te werken, maar verwacht wel dat het een goed weekend gaat worden.

Max Verstappen wist de eerste vrije training als snelste af te sluiten en stond als vierde op de tijdenlijst tijdens de tweede oefensessie. Hadjar werd in VT1 als derde afgevlagd en stond als tweede op de lijst toen de zwart-witgeblokte vlag werd gezwaaid in de tweede training.

Balans is degelijk

Wood kijkt dan ook terug op een prima dag, maar wijst wel naar de banden: "Het is een uitdagende baan hier, in Maleisië. De banden worden binnen één ronde al opgevreten. Je hebt dus niet zoveel ronden om iets te leren over de auto. In VT1 zaten we erbij met twee softbanden. We hadden toen een degelijke balans in de eerste run, we verloren wat momentum tijdens de tweede run."

'Het ziet er goed uit'

Bij Hadjar werd de wagen in aanloop naar de tweede training aangepast, maar die aanpassing werd weer snel teruggedraaid. "We hadden een aanpassing doorgevoerd voor VT2, maar dat was de verkeerde richting. Voor de tweede runs hebben we dat weer teruggezet en Isack stond gelijk tweede op de tijdenlijst. We zijn nog niet blij met de balans van de auto. Dus er ligt nog rondetijd om op te pakken. Het ziet er goed uit voor de rest van het weekend", aldus Wood.

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