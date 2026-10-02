Verstappen en Hadjar vragen Red Bull te experimenteren richting 2027
Verstappen en Hadjar vragen Red Bull te experimenteren richting 2027Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar willen de resterende Formule 1-races van dit jaar benutten als een testomgeving richting het seizoen 2027. Met nog zeven of acht raceweekenden voor de boeg pleit het rijdersduo ervoor om nu alle risico's te nemen en te experimenteren, met als doel om met de toekomstige auto direct vooraan mee te doen.
De renstal uit Milton Keynes staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap met 263 punten, op ruime achterstand van klassementsleider Mercedes. Omdat de wereldtitels buiten bereik zijn en grote ingrepen aan de huidige wagen niet meer mogelijk blijken, verschuift het vizier binnen Red Bull noodgedwongen naar volgend jaar.
Verstappen ziet slotfase als grote leerschool
Voor Verstappen en teamgenoot Hadjar is de sportieve realiteit inmiddels helder. De viervoudig wereldkampioen bezet de zesde plaats in het coureursklassement met 163 punten, nadat hij in Bakoe als derde over de streep kwam achter racewinnaar George Russell. Verstappen beschouwt de resterende Grands Prix vooral als een kans om essentiële lessen te trekken uit uiteenlopende circuiteigenschappen, zo legt hij uit in gesprek met Motorsport.com.
"We moeten nu even afwachten in de komende races hoe onze auto zal presteren, wat waarschijnlijk ook best goed voor ons is, om al deze verschillende soorten circuits te zien", vertelt Verstappen. "We zullen waarschijnlijk veel leren in deze komende races over wat we nodig hebben voor volgend jaar, en wat we met de auto willen doen. We vechten sowieso niet voor het kampioenschap, dus voor ons is het een grote leercurve. Maar de afgelopen weekenden waren natuurlijk al veel beter dan het begin van het seizoen."
Ontwikkeling van RB22 gestaakt door budgetplafond
De technische kopzorgen bij de Oostenrijkse renstal zijn grotendeels terug te voeren op het huidige ontwerp. Het updatepakket dat tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan op het Baku City Circuit werd gemonteerd, was direct de allerlaatste grote doorontwikkeling van de RB22. Door de beperkingen van het budgetplafond en fundamentele karakteristieken van het huidige chassis kan het team geen wezenlijke wijzigingen meer introduceren.
Verstappen erkent dat de laatste vernieuwingen soelaas boden, maar benadrukt dat er voor het volgende racejaar aanmerkelijk meer moet veranderen: "Dat was een behoorlijke stap, ja. Maar voor volgend jaar, als we echt willen meedoen, moeten we een veel grotere stap maken. En dat geldt voor alles: de auto, de krachtbron, alles." Gevraagd naar de motorische beperkingen zonder tokens voegt hij toe: "Dat is waar, maar we kunnen natuurlijk nog steeds dingen finetunen."
Hadjar wil nu alle fouten maken
Hadjar deelt de visie van kopman Verstappen en kijkt nuchter naar het restant van de kalender. De Franse coureur, die in Bakoe zijn rentree vierde na een polsblessure en eveneens op het podium belandde, staat met 86 punten achtste in de WK-stand. Met een recent verlengd contract voor 2027 op zak voelt Hadjar geen enkele externe druk meer om behoudend te rijden.
"Het is goed. We hebben nog acht races en er is geen druk. Het is niet alsof we vechten voor een kampioenschap", stelt Hadjar strijdbaar vast. "Nu hebben we acht races om zoveel mogelijk te leren. We moeten alles proberen, nu alle fouten maken en alles leren om in 2027 klaar te zijn om te knallen en hoog te beginnen. Dat is het doel en dat is de spirit in het team. Dus nu gaan we er vol voor tot het einde en kijken we wat we ervan kunnen leren."
Gemeenschappelijke koers voor de RB23
Achter de schermen werken Max Verstappen en Isack Hadjar inmiddels nauw samen om de ontwerprichting van de toekomstige RB23 vorm te geven. Beide coureurs lopen tegen dezelfde tekortkomingen van de huidige bolide aan en trekken intern eensgezind aan de bel bij de engineers. Waar de Nederlander al concrete voorstellen heeft ingediend voor ingrijpende wijzigingen, zit zijn teamgenoot op exact dezelfde golflengte.
Gevraagd of hij dezelfde structurele aanpassingen voor ogen heeft als zijn ervaren stalgenoot, reageert Hadjar bevestigend: "Ja, absoluut. En we zijn het grotendeels eens over die dingen."
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