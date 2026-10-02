Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?
Hoe werkt de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Barcelona-Catalunya dit weekend?Maak ons je Google-favoriet
Dit weekend worden de laatste twee wedstrijden van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS verreden, waar Verstappen Racing-coureur Dani Juncadella en Max Verstappens protegé Thierry Vermeulen kampioen kunnen worden. Ben je niet bekend met dit kampioenschap? GPFans legt uit hoe het evenement op het Circuit de Barcelona-Catalunya werkt.
Er zijn maar liefst acht coureurs of coureurduo's naar Spanje afgereisd die nog kampioen kunnen worden in de GT World Challenge Europe Sprint Cup dit weekend. In de GT World Challenge wordt geracet met GT3-bolides en het is dan ook het meest prestigieuze GT3-kampioenschap. Verstappen Racing sleepte vorig jaar de titel binnen in de Gold Cup met een Aston Martin, maar doet sinds dit seizoen mee in Pro, de hoogste klasse. Juncadella kan in de AMG kampioen worden en ook Vermeulen, met de Emil Frey-Ferrari, maakt nog kans op de titel na het podium en de overwinning op Zandvoort twee weken geleden.
Format in de Sprint Cup
Een Sprint Cup-weekend bestaat uit twee races van ieder een uur. De kwalificatie voor Race 1 en Race 1 zelf worden op zaterdag gehouden en de kwalificatie voor Race 2 en Race 2 zelf vinden op zondag plaats. Aangezien er een veld van 44 auto's is op het Circuit de Barcelona-Catalunya, wordt de kwalificatiesessie in twee groepen gesplitst: eentje voor de Pro-klasse en de Gold Cup, en eentje voor de Silver Cup en de Bronze Cup. Op die manier moeten coureurs minder last hebben van verkeer.
Voor pole position verdien je één punt en voor een overwinning krijg je 16,5 punten. Dit betekent dat er 35 punten te verdienen zijn dit weekend en daarom hebben we maar liefst acht coureurs of coureurduo's die jagen op het kampioenschap. Lees hier het volledige artikel over de huidige puntenstand.
Vier verschillende klasses
De 44 auto's in de GT World Challenge dit weekend voldoen allemaal aan de GT3-technische reglementen, maar toch zijn er vier verschillende klasses. Dit hangt namelijk af van het niveau van de coureurs. Elke coureur in de GT- en sportscar-racerij krijgt een bepaalde rating van de FIA: Platinum voor de crème de la crème, Gold voor de gewoon solide professionele coureurs, Silver voor de relatief onervaren en jonge professionals, en Bronze voor de amateurcoureurs, zoals CEO's die het GT3-racen als dure hobby hebben.
De Pro-klasse is de hoogste klasse en die gaan alleen voor het algemene kampioenschap. Elke coureur van elke klasse mag deelnemen aan de Pro-klasse. In de Gold Cup moet een Gold-coureur de auto delen met een Silver-coureur, terwijl het in de Silver Cup gaat om twee Silver-coureurs. In de Bronze Cup moet een amateur de auto delen met een professionele coureur.
Rijderswissel en pitstops
Een race duurt dus een uur, maar elke coureur zit slechts ongeveer een halfuur achter het stuur. Tussen minuten 25 en 35 vindt namelijk een rijderswissel en bandenwissel plaats. Omdat Chris Lulham twee weekenden heeft gemist vanwege een blindedarmontsteking, kan alleen nog Dani Juncadella kampioen worden met Verstappen Racing, maar normaal gesproken zijn er aan het einde van het seizoen dus twee rijderskampioenen.
In de meeste GT3-kampioenschappen is er een minimumpitstoptijd om ervoor te zorgen dat het allemaal veilig verloopt, zeker met het bijtanken. In de Pro-klasse, Gold Cup en Silver Cup van de GT World Challenge Europe Sprint Cup is dat niet het geval en de pitcrew speelt dus een heel belangrijke rol. Omdat er in de Bronze Cup een amateurcoureur meedoet, is er in die klasse wel een minimumpitstoptijd.
Waar wordt het uitgezonden?
De kwalificaties en races van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS is te volgen op het officiële YouTube-kanaal GTWorld. De races worden tevens uitgezonden op Ziggo Sport.
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