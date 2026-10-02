Vasseur slaat terug na geruchten rondom Horner bij Ferrari
Vasseur slaat terug na geruchten rondom Horner bij FerrariMaak ons je Google-favoriet
Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft op het Sepang International Circuit hard van zich afgebeten na aanhoudende geruchten over zijn toekomst en de openlijke interesse van Christian Horner in zijn baan. Een publieke steunbetuiging vanuit het management in Maranello was volgens de Fransman dan ook hard nodig om de rust binnen de renstal te bewaren.
De formatie uit Maranello staat momenteel weliswaar op de tweede plek in het constructeurskampioenschap, maar wacht inmiddels al sinds midden juli op een podiumplek. Die sportieve droogte zorgde voor het nodige rumoer in de paddock, zeker nadat voormalig Red Bull-teambaas Horner zich openlijk naar voren schoof als gegadigde voor de leidinggevende functie bij de Scuderia.
Vasseur eist rust en stabiliteit
Vasseur stelt dat de aanhoudende mediastorm een direct gevaar begon te vormen voor het dagelijkse werk op de fabriek en het circuit. "Als je ziet hoeveel lawaai en hoeveel geruchten er de hele week in de pers circuleerden, dan moeten wij als team in rust kunnen werken. Dat was absoluut niet het geval", zo legt de 58-jarige Vasseur uit. "De verklaring [vanuit Ferrari, red. was nodig om iets te ondernemen – anders zou het dit weekend net zo doorgegaan zijn."
Volgens Vasseur kan Ferrari zich simpelweg geen ruis veroorloven tijdens het raceweekend. "Het grote thema voor ons is vandaag echter de stabiliteit en de rust binnen het team, evenals de focus die we nodig hebben. We moeten niet de hele dag met zulke vragen geconfronteerd worden."
Collectieve verantwoordelijkheid boven individuele schuld
Lewis Hamilton liet eerder doorschemeren dat de interne organisatiestructuur van het team geëvalueerd moet worden, maar Vasseur weigert mee te gaan in het aanwijzen van zondebokken. "Wat de opmerking van Lewis betreft, zou het een fout zijn om met de vinger naar een persoon of een specifieke zaak te wijzen. In de goede momenten winnen we als team. In de slechte momenten lijden we als team. Ik wil niet over een individuele persoon of iets dergelijks spreken", zo reageert Vasseur resoluut.
De teambaas wil er dan ook voor waken dat de eenheid binnen de groep afbrokkelt door de tegenvallende prestaties van de voorbije periode. "Het zou een grote fout zijn om nu onze eenheid op te geven. We hadden een goede start van het seizoen. Zeker, het was niet goed genoeg. We willen meer bereiken, meer winnen en het wereldkampioenschap winnen. Maar uiteindelijk was het een positieve start. Wat de structuur van het team betreft, geldt: dat is een nooit eindigend verhaal. Je moet je constant verbeteren. Een succes niet als eindpunt beschouwen, maar zowel in goede als in slechte fasen verder werken aan verbeteringen."
Persoonlijke aanvallen overschrijden een grens
Vasseur weet als geen ander dat de leiding over een topteam in de Formule 1 gepaard gaat met de nodige kritiek, al vindt hij wel dat er grenzen zijn overschreden. "Als je deze rol op je neemt, weet je dat die positieve en negatieve kanten heeft. Ik had zoiets verwacht. Wat soms wat oneerlijk is: als iemand voor de bus wordt gegooid. Ik ben er ook om mijn team en mijn mensen te verdedigen", zo klinkt het uit de mond van Vasseur.
De Fransman benadrukt daarbij dat de loyaliteit binnen de renstal twee kanten op werkt, waarbij coureurs Charles Leclerc en Hamilton zich inmiddels vierkant achter hun voorman hebben opgesteld. "Als we winnen, winnen we als team. Als we moeilijkheden hebben, ben ik er om iedereen te verdedigen. Ik geloof dat het de juiste houding van iedereen is: de teamleden verdedigen de teambaas, en ik verdedig hen als we problemen hebben. Ik wist waar ik me op instelde. Ik ben helemaal niet verrast. Maar soms worden de aanvallen persoonlijk. Dat is niet goed. We hebben een vriendelijkere berichtgeving nodig."
Rugdekking van de hoogste Ferrari-top
Benedetto Vigna en John Elkann hebben met het officiële persbericht getracht alle twijfels over de positie van Vasseur resoluut van tafel te vegen. Vasseur bevestigt op zijn beurt dat de relatie met de bestuursvoorzitter en de CEO ondanks alle commotie onverminderd sterk is gebleven."Mijn verhouding tot mijn superieuren, Benedetto en John, is zeer goed. We staan dagelijks in contact, en ik kan me over de organisatie absoluut niet beklagen", zo besluit Vasseur.
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