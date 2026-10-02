Isack Hadjar heeft na de breuk die hij tijdens de zomerstop opliep nog altijd niet de volledige bewegingsvrijheid in zijn pols terug. Desondanks acht de 22-jarige coureur van Red Bull Racing zijn fysieke gesteldheid goed genoeg om op het hoogste niveau te presteren in de Formula 1. Ook grapt hij dat het thuiszitten hem nog het een en ander heeft opgeleverd.

De Frans-Algerijnse coureur brak zijn pols door eigen onvoorzichtigheid na afloop van een bokstraining, waarna hij drie wedstrijden vanaf de zijlijn moest toekijken. Tijdens de races in Nederland, Italië en Spanje nam reservecoureur Liam Lawson zijn honneurs waar. Afgelopen weekend maakte Hadjar zijn officiële rentree op het Baku City Circuit tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar hij met een derde plaats direct naar het podium reed.

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Intensieve voorbereiding van Hadjar

In de officiële Formule 1-podcast Beyond The Grid blikt Hadjar openhartig terug op zijn revalidatieperiode en de fysieke status van zijn gewricht. Op de vraag of hij inmiddels weer over de volledige beweeglijkheid beschikt, is de coureur glashelder. "Nee. Goed genoeg. Ik heb maandag een hele dag op de simulator gezeten. Ik heb meer dan 100 ronden gereden", legt Hadjar uit over de intensieve testarbeid die voorafging aan zijn rentree.

Hadjar weigert concessies te doen aan de afstelling van zijn cockpit, ondanks de fysieke ongemakken die nog niet helemaal verdwenen zijn. "De prioriteit voor mij is het gevoel dat ik in de auto heb en de pijn, daar gaan we mee om. Ik wil niets aan mijn stuur veranderen. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik volledig ben aangepast aan wat ik doe. Ik wil niets veranderen", stelt de Red Bull-coureur vastberaden over zijn benadering achter het stuur.

Grote schok na diagnose van de polsbreuk

Voor Hadjar kwam het oordeel van de artsen destijds hard aan, met name omdat hij in zijn loopbaan nog nooit te maken had gehad met botbreuken. Na het voorval hield hij de kwetsuur zelfs eerst een dag geheim voor zijn werkgever uit vrees voor de reactie binnen het team. "De volgende dag, toen ik wakker werd, dacht ik er geen moment aan dat het een breuk zou zijn, omdat ik me beperkt voelde en pijn had, maar ik had nog nooit iets gebroken in mijn hele leven", herinnert de Fransman zich.

Het besef dat hij voor langere tijd aan de kant zou staan, zorgde direct voor ongeloof bij Hadjar, die midden in het seizoen zat en aanstuurde op een snelle terugkeer op de baan. "Dus toen hij me vertelde dat ik er dit aantal weken uit zou zijn, dacht ik: 'Ja, maar ik heb over vijf dagen een race, dus wat doen we nu?' Dus ja, het was een grote schok", legt de coureur uit.

Succesvolle periode aan de zijlijn voor Hadjar

Opmerkelijk genoeg leverde de gedwongen rustperiode Isack Hadjar ook buiten de baan sportief en zakelijk succes op. Zo werd zijn eerder ingetrokken derde plaats in de Grand Prix van Monaco exact 89 dagen na dato alsnog definitief hersteld door de autosportbond, waardoor de bokaal terugkeerde in zijn bezit. Daarnaast zette de leiding in Milton Keynes hun handtekening onder een contractverlenging die hem tot en met 2027 aan het team verbindt, waar hij de vaste teamgenoot van Max Verstappen blijft.

Hadjar kan achteraf dan ook met een flinke dosis zelfspot terugkijken op de weken waarin hij noodgedwongen vanaf de bank moest toekijken. "Ik denk dat ik heel goed werk heb geleverd op de bank, want ik kreeg een podium op de bank en ik kreeg een contract... Het is wat ik wilde. Ik ben hier niet voor een wildcard of zoiets. Ik ben hier voor de lange termijn en om het vertrouwen van het team te hebben tijdens deze moeilijke periode voor mij, daar ben ik erg dankbaar voor", besluit Hadjar.

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