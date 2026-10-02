Gevoelstemperaturen van boven de 40 graden en kans op regen en noodweer in Sepang
Gevoelstemperaturen van boven de 40 graden en kans op regen en noodweer in SepangMaak ons je Google-favoriet
De coureurs in de Formule 1 kunnen hun borst natmaken voor een loodzwaar en wisselvallig raceweekend op het Sepang International Circuit, waar de Grand Prix van Bahrein dit jaar wordt afgewerkt. De meest recente weersvoorspellingen laten aanhoudend hoge temperaturen, een verstikkende luchtvochtigheid en een serieuze dreiging van tropische onweersbuien tijdens de belangrijkste sessies zien.
Hoewel de zestiende ronde van het wereldkampioenschap fysiek plaatsvindt in Maleisië, wordt het evenement officieel gewoon verreden onder de naam en vlag van Bahrein. De race stond oorspronkelijk gepland in april op het Bahrain International Circuit in Sakhir, maar is wegens geopolitieke onrust in het Midden-Oosten verplaatst naar Zuidoost-Azië. Voor de teams brengt die verschuiving een totaal andere uitdaging met zich mee: van droge woestijnhitte naar onvoorspelbaar tropisch weer.
Grote kans op onweer tijdens kwalificatie
Max Verstappen en zijn concurrenten moeten zaterdag tijdens de derde vrije training en de kwalificatie dan ook rekening houden met uiterst verraderlijke omstandigheden. De luchttemperatuur schommelt tussen de 30 en 32 graden Celsius, maar door de extreem hoge luchtvochtigheid loopt de gevoelstemperatuur op naar waarden rond de 39 tot 40 graden Celsius. De wind blijft met snelheden rond de 6 kilometer per uur vanuit het zuiden over het algemeen matig, maar kan bij plotselinge buien flink uithalen.
Vooral richting de middag, wanneer de startopstelling wordt bepaald, neemt het risico op noodweer fors toe. De kans op neerslag bedraagt zaterdag zo'n 55 procent en er wordt rekening gehouden met ongeveer een uur aan regen. Lokale onweersbuien kunnen in korte tijd grote hoeveelheden water op het asfalt dumpen, wat direct voor gevaarlijke situaties en rode vlaggen kan gaan zorgen.
Regenkansen en tropische hitte op zondag
Tijdens de Grand Prix op zondag blijft de dreiging van buien boven het Maleisische circuit hangen. De buitentemperatuur tikt opnieuw de 30 tot 33 graden Celsius aan, terwijl de gevoelstemperatuur door het klamme weer zelfs kan oplopen tot een verzengende 42 graden Celsius. De wind draait naar het westen en blijft overwegend rustig, al blijven plotselinge windstoten mogelijk zodra de buien de baan naderen.
De meteorologische modellen voorspellen verspreid over de zondag zo'n twee uur aan neerslag. Er wordt weliswaar geen onafgebroken zondvloed verwacht, maar passerende middagbuien kunnen zorgen voor een chaotisch verloop met snelle wisselingen tussen slicks en regenbanden. De combinatie van fysieke uitputting door de extreme hitte en de constante dreiging van hemelwater vraagt dan ook het uiterste van mens en machine.
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