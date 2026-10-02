Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1-Grand Prix van Bahrein, die dit weekend wordt verreden in Maleisië, grote indruk gemaakt met zijn racesimulaties. De Nederlander toonde zich over de langere runs de snelste man van het veld en geldt op basis van de verzamelde data als één van de favorieten voor de zege.

Tijdens de oefensessie op het Maleisische asfalt wisten de coureurs onder droge omstandigheden een aanzienlijke hoeveelheid representatieve data te verzamelen. Hoewel de buitengewone opzet van het evenement — de Grand Prix van Bahrein die plaatsvindt in Maleisië — voor een bijzondere dynamiek zorgt, liet Verstappen direct zien dat de RB22 uitstekend functioneert op het veeleisende circuit. De data wees hem aan als één van de grote favorieten voor de race van zondag.

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Verstappen dicteert tempo tijdens racesimulaties

Verstappen voltooide zijn langere runs op de mediumband en reed een reeks constante tijden waar de concurrentie (nog) niet aan kan tippen. Na correcties voor stintlengtes en bandencompounds bleek de kopman van Red Bull Racing een voorsprong van 0,19 seconde per ronde te hebben op George Russell. Charles Leclerc volgde op een achterstand van 0,32 seconde per ronde ten opzichte van Verstappen.

Red Bull Racing liet zowel over één snelle ronde als tijdens de langere runs zien dat de balans van de auto uitstekend op orde is. Doordat Verstappen op de mediumband bleef rijden, was het racetempo goed zichtbaar.

Mercedes en McLaren worstelen met balans

Voor Russell en zijn renstal Mercedes bracht de sessie de nodige vraagtekens met zich mee. De formatie introduceerde in Maleisië een omvangrijk updatepakket, maar het ruwe asfalt en de vele snelle doordraaiers zorgen traditioneel voor zware belasting op de banden. Russell kon het tempo van de leidende Red Bull dan ook niet evenaren, al bleef hij nog wel redelijk in de buurt.

Bij McLaren verliep de vrijdag eveneens moeizaam. Het Britse team verloor vooral veel tijd in de tweede sector van de baan, een gedeelte dat voornamelijk bestaat uit snelle en middelsnelle bochten. Oscar Piastri kwam in de longrunanalyse uiteindelijk niet verder dan de zesde positie, op 0,78 seconde van Verstappen, terwijl teamgenoot Lando Norris als vierde eindigde op 0,43 seconde achterstand.

Gasly voert middenveld aan

Pierre Gasly wist namens Alpine de snelste tijd van het middenveld neer te zetten gedurende de racesimulaties. De Fransman bleef op de langere runs nipt voor op Liam Lawson van Racing Bulls en Nico Hülkenberg van het fabrieksteam van Audi.

Zowel Audi als Aston Martin kende een betere start van het weekend dan vorige week in Bakoe, waar topsnelheid de doorslag gaf. Daarentegen hadden Haas, Williams en Cadillac aanzienlijk meer moeite met de combinatie van zware bochtenbelasting en hoge degradatie.

De zachte C4-band en de medium C3-band verloren tijdens de oefensessies gemiddeld zo'n drie tienden van een seconde per ronde aan grip. Omdat geen enkel team de harde C2-compound inzette tijdens de tweede oefensessie, is een tweestopstrategie voor de Grand Prix aannemelijk.

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