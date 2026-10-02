Red Bull-teambaas Laurent Mekies is van mening dat zijn renstal zich tijdens de Grand Prix van Bahrein volop kan mengen in de strijd om de overwinning. Na de eerste twee oefensessies op het circuit van Sepang ziet hij dat het vooraan het veld ontzettend dicht bij elkaar zit.

Het raceweekend rondom de Bahreinse Grand Prix is dit seizoen verplaatst naar Maleisië vanwege de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten. Op het warme en uitdagende asfalt kende Red Bull direct een uitstekende opening: Max Verstappen wist namelijk de snelste tijd te klokken in de eerste vrije training, terwijl teamgenoot Isack Hadjar zich gedurende beide trainingen knap voorin wist te handhaven.

Artikel gaat verder onder video

Mekies ziet felle strijd met concurrentie

Mekies ging na de eerste meters op vrijdag in gesprek met Sky Sports dieper in op de huidige verhoudingen en stelde dat de Oostenrijkse formatie weer helemaal kan aanhaken bij de absolute top. De achterstand die het team eerder nog parten speelde is volgens de teambaas voor een groot deel weggewerkt, al wil hij absoluut niet te hard van stapel lopen.

"We hebben het de afgelopen tijd moeilijk gehad onder deze omstandigheden op de circuits, maar het lijkt erop dat we, samen met Mercedes, Ferrari en McLaren, kans maken op de overwinning", zo legt Mekies uit over de kansen voor de rest van het weekend. De renstal uit Milton Keynes besloot eerder al om de doorontwikkeling van grote aerodynamische updates voor de RB22 vroegtijdig te staken om de blik volledig op het project voor 2027 te kunnen richten, maar lijkt er in Maleisië alsnog meteen uitstekend bij te zitten.

Sleutelrol voor bandendegradatie

Laurent Mekies waarschuwt echter ook direct voor de enorme hitte en de zware beproeving voor het Pirelli-rubber op de Maleisische baan. Vooral de achterbanden krijgen het namelijk flink te verduren op het ruwe asfalt, waardoor de juiste afstelling en een strakke bandenslijtage weleens de sleutel tot succes kunnen worden op zondag.

"Het zal belangrijk zijn om de bandendegradatie onder deze extreme omstandigheden te beheersen", zo waarschuwt de teambaas dan ook. Waar Mercedes met zeven nieuwe onderdelen aan de achterkant en de vloer richting Sepang is gereisd en Ferrari via Charles Leclerc de snelste tijd noteerde in de tweede sessie, zal de balans tussen topsnelheid en bandenmanagement vermoedelijk de doorslag gaan geven in zowel de kwalificatie als tijdens de race.

Uitdagingen binnen Red Bull

Mekies heeft aan de andere kant van de pitbox overigens ook te maken met een flinke tegenvaller op strategisch gebied. Hoewel Hadjar met een keurige tweede tijd in de tweede trainingssessie liet zien dat de snelheid van de RB22 wel degelijk aanwezig is, moet de Fransman zondag flink wat plekken inleveren op de startopstelling vanwege een ingecalculeerde gridstraf.

De debutant is namelijk voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor voor zijn door Red Bull Ford Powertrains aangedreven bolide, wat betekent dat hij een gridstraf van vijf plaatsen moet incasseren voor de Grand Prix. Daardoor lijkt de beste kans op eremetaal en de overwinning op voorhand vooral op de schouders van Verstappen te rusten.

Gerelateerd