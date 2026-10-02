Charles Leclerc heeft tijdens de tweede vrije training op het Sepang International Circuit de snelste tijd op de klokken gezet. De Monegask voerde het veld aan met een tijd van 1:37.528 op de zachte band, maar teambaas Frédéric Vasseur tempert direct de verwachtingen en stelt dat de kwalificatie voor de race cruciaal wordt.

Het raceweekend in Maleisië, dat officieel op de kalender staat als de Grand Prix van Bahrein na een verplaatsing vanuit het Midden-Oosten, vormt de zestiende ronde van het huidige kampioenschap. Hoewel teamgenoot Lewis Hamilton met een vijfde plek de goede vorm van Ferrari bevestigde, kijkt de leiding van de renstal vooral naar de complexe baanomstandigheden die de rest van het weekend gaan bepalen.

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Vasseur analyseert baanevolutie en hitte

Vasseur benadrukt in gesprek met F1TV dat een goede klassering op vrijdag prettig is, maar allerminst garanties biedt voor de kwalificatie en de race. "Ik heb liever dat we er goed voorstaan dan niet, maar het wordt vooral belangrijk om te voorspellen hoe het circuit er morgen bij zal liggen", stelt de Franse teambaas. "Dat is een uitdaging voor ons, maar volgens mij voor iedereen."

De omstandigheden op het asfalt in Sepang zijn berucht door de extreme hitte en luchtvochtigheid. De baanevolutie verloopt op dit circuit doorgaans grillig, waardoor set-ups die tijdens de trainingen effectief zijn, later in het weekend compleet anders kunnen uitpakken. Vasseur waakt er dan ook voor om te vroeg conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen met McLaren en Red Bull Racing. Met name laatstgenoemde lijkt er ook goed bij te zitten dit weekend.

Bandenslijtage als doorslaggevende factor

Volgens Vasseur verschilt de uitdaging in Maleisië wezenlijk van de afgelopen raceweekenden op de kalender. Waar bandendegradatie een ondergeschikte rol speelde op de circuits van Madrid, Monza en Bakoe, vreet het ruwe asfalt van Sepang juist rubber.

"Het zal veel draaien om de degradatie", legt Vasseur uit over de strategische prioriteiten van het team. "Het racetempo zal daar voornamelijk op gebaseerd zijn en daar moeten we ons op focussen. Dat wordt nog belangrijker door het verhaal rond de energie, want zodra je begint te glijden, wordt het iets moeilijker. We kunnen het verschil maken en we kunnen inhalen, dus daar moeten we echt op gefocust zijn."

Focus op potentieel van SF-26

Vasseur ziet daarnaast dat het team uiterst zorgvuldig moet omgaan met het beschikbare materiaal in de slotfase van dit seizoen in de Formule 1. De Scuderia heeft voor deze ronde een kleine aerodynamische update meegenomen in de vorm van een aangepaste buitenste winglet-cascade op de diffuser, ontworpen om consistente downforce te leveren over het hele operationele bereik van de wagen. Tegelijkertijd hebben beide coureurs de maximale seizoen allocatie voor de meeste motorcomponenten bereikt, wat betekent dat elke toekomstige wissel leidt tot een gridstraf.

De nadruk ligt voor de huidige nummer twee bij de constructeurs dan ook op de afstelling en het maximaliseren van het bestaande pakket in plaats van drastische vernieuwingen. "Op een evenement als dit gaat het waarschijnlijk vooral om het beste halen uit wat je hebt", besluit Vasseur. "Ik verhoog het potentieel van de auto natuurlijk altijd liever, maar we hebben nog veel te doen met de auto die we hebben."

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