Corinna doet boekje open over Michael Schumacher in nieuwe Netflix-docu
Corinna doet boekje open over Michael Schumacher in nieuwe Netflix-docuMaak ons je Google-favoriet
In de gloednieuwe sportdocumentaire Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende doet Corinna Schumacher zeldzame en openhartige uitspraken over haar huwelijk met zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De productie, die wereldwijd te streamen is via Netflix, belicht het emotionele fundament achter de allereerste Formule 1-wereldtitel van de Duitse legende.
De documentaire werpt een intieme blik op de vroege jaren van het stel en het hectische kampioensjaar 1994, waarin de coureur onder gigantische druk zijn eerste titel binnensleepte. Het huwelijk volgde weliswaar pas in augustus 1995, maar de basis voor hun gezamenlijke toekomst werd al tijdens dat memorabele raceseizoen gelegd. Schumacher schermt al jarenlang de privésfeer van het gezin en haar echtgenoot rigoureus af, waardoor deze ontboezemingen over hun beginperiode bijzonder zeldzaam zijn.
Corinna over de rust achter het racesucces
Corinna Michael Schumacher benadrukt in het openhartige filmportret hoe cruciaal stabiliteit en wederzijds vertrouwen waren tijdens de raceweekenden. Haar man wist altijd dat zij hem onder alle omstandigheden rugdekking gaf, ongeacht de sportieve spanningen of de uitkomst op de baan. Schumacher verklaart dan ook dat dit vertrouwen hem de broodnodige rust bracht om topprestaties te kunnen leveren.
Naast de dynamiek langs het circuit deelt de echtgenote ook persoonlijke herinneringen die ver buiten de paddock liggen. Zo komt in de productie het nummer Rush Rush van Paula Abdul voorbij, het liefdeslied dat het stel al sinds het begin van hun relatie in 1991 koestert. Schumacher vertelt dat deze ballad haar vandaag de dag nog altijd diep raakt en intense emoties oproept wanneer zij ernaar luistert.
Pat Symonds zag compromisloze focus bij Benetton
Pat Symonds, die in 1994 als voormalig race-ingenieur intensief met Michael Schumacher samenwerkte bij Benetton, schetst op zijn beurt de sportieve zijde van het succes. Symonds legt uit dat de ongekende focus en de compromisloze drang naar prestaties waarmee de coureur destijds te werk ging, de Formule 1 voorgoed heeft hervormd.
Het 105 minuten durende project, geregisseerd door Christin Freitag en geproduceerd onder leiding van Janek Romero, verweeft deze persoonlijke interviews met authentieke archiefbeelden uit 1994. Ook andere bekende gezichten uit die periode, onder wie voormalig teambaas Flavio Briatore en ontdekker Willi Weber, verschijnen in het historische overzicht. De beelden van de trailer werden begin september al voor het eerst vertoond rond het raceweekend in Monza.
Nieuwe details over de huidige medische toestand van de coureur ontbreken overigens volledig in de documentaire, geheel in lijn met de strikte privacy die de familie sinds het skiongeluk zorgvuldig bewaakt.
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