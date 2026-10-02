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Vermeulen in Emil Frey Ferrari at Zandvoort

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

Vermeulen in Emil Frey Ferrari at Zandvoort — Foto: © SRO/JEP

Tijdschema en tv-uitzendingen: dit is hoe je Verstappen Racing en Vermeulen volgt dit weekend

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Dani Juncadella van Verstappen Racing en de Nederlandse coureur Thierry Vermeulen doen volop mee in het gevecht om het kampioenschap in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. De seizoensfinale is dit weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya en GPFans legt uit wanneer de kwalificaties en races zijn en waar je het kunt volgen.

De vrije trainingen werden deze vrijdag verreden. Bastian Buus en Ricardo Feller van Lionspeed GP waren het snelst in VT1 toen het nog droog was, voordat Robin Knutsson en Gilles Magnus van Boutsen VDS bovenaan de tijdenlijst kwam te staan in de regenachtige VT2. Verstappen Racing was het snelst in de extra test van donderdag en belandde in de vrije trainingen in de top tien, terwijl Vermeulen en diens Emil Frey Racing-ploegmaat Ben Green derde werden in het natte. Op de zaterdag en de zondag worden de punten verdeeld. Juncadella moet een achterstand van zes punten op Buus en Feller zien goed te maken, terwijl Vermeulen negentien punten achterligt. Er zijn in de twee kwalificaties en de twee races in totaal nog 35 punten te verdienen.

Weerbericht en tijdschema

Er is dit weekend veel kans op regen. De verwachting is dat het zaterdag zo'n 24°C wordt. De neerslagkans ligt tussen de 20 en 55 procent. Dit gaat op de zondag omhoog naar 40 tot 75 procent. Het wordt die dag nog benauwder, maar de temperatuur zal een beetje zakken naar 22°C. Het weer is echter lastig te voorspellen hier in Montmeló. Het circuit ligt namelijk in een vallei en vanwege de microklimaten dicht aan de kust kan het weer plotseling omslaan.

De kwalificatie voor Race 1 begint op zaterdag om 9:50 uur en later die dag wordt Race 1 verreden om 14:00 uur. De kwalificatie voor Race 2 begint op zondag om 11:15 uur en de allerlaatste race van het Sprint Cup-seizoen gaat om 16:00 uur van start.

Ben je niet bekend met de GT World Challenge? Lees hier hoe het Sprint Cup-format werkt op Barcelona-Catalunya. De kwalificaties en races zijn live te volgen op het officiële YouTube-kanaal GTWorld. De wedstrijden kun je tevens bekijken op Ziggo Sport, die in Spanje aanwezig zijn met pitreporter Amber Delil.

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