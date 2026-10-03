Max Verstappen staat momenteel al vijftien Grands Prix op rij zonder zege, wat de langste periode zonder overwinning markeert sinds de beginfase van zijn Formule 1-carrière, destijds kwam die ook in Maleisië ten einde en Jos Verstappen spreekt daarover.

Zijn vader ziet duidelijke overeenkomsten met het seizoen van 2017, toen de Nederlander na een lange reeks van tegenslagen uiteindelijk wist te winnen op het circuit van Sepang in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen pakte zijn meest recente overwinning vorig jaar tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Tijdens het huidige racejaar kende hij echter vier uitvalbeurten en verschillende technische mankementen, waardoor hij nog altijd wacht op zijn eerste overwinning van het seizoen.

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Eerdere droogte

Voor Jos voelt deze mindere periode dan ook bekend aan, zo laat hij weten in gesprek met De Telegraaf. Nadat Max op 15 mei 2016 direct bij zijn debuut voor Red Bull Racing in Barcelona wist te zegevieren, volgde er immers een reeks van maar liefst dertig wedstrijden zonder overwinning. Die negatieve reeks kwam pas op 1 oktober 2017 ten einde op het circuit van Sepang, precies één dag na zijn twintigste verjaardag."Natuurlijk knaagde het toen aan Max, dat het lang duurde voordat hij zijn tweede wedstrijd won", zo blikt Verstappen terug op die fase waarin veelvuldige motorproblemen voor frustraties zorgden. "Die overwinning was voor hem, en voor het hele team, geweldig. Ook door de dominante manier waarop en hoe hij Lewis Hamilton inhaalde. Na alle tegenslag smaakt zo'n zege dan extra zoet."

Vertrouwen in de toekomst

De situatie van destijds kent volgens Jos ook achter de schermen duidelijke raakvlakken met het heden. In het najaar van 2017 verlengde Max Verstappen zijn contract immers tot en met 2020, terwijl het team zich achter de schermen klaarmaakte voor de komst van motorpartner Honda. "Ik snap de vergelijking wel", zo vertelt Verstappen over de twee jaargangen. "Ook toen was er vertrouwen in de toekomst met Red Bull, dat destijds in die fase al gesprekken voerde met de toekomstige motorpartner Honda. En we weten nu allemaal dat het team qua auto tegen beperkingen aanloopt. Maar ze werken er keihard aan om dat op te lossen richting volgend jaar. Er wordt écht naar Max geluisterd. Ze kijken naar bepaalde dingen, waar vroeger nooit naar werd gekeken. Dat geeft wel vertrouwen."

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