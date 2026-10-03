Fernando Alonso heeft een bijzonder moment uit zijn privéleven gedeeld door te onthullen dat hij zijn zoon Leonard al op de leeftijd van twee maanden meenam voor een ronde in een kart. De Spaanse coureur liet het kind op die manier al vroeg kennismaken met de autosportwereld.

De inmiddels 45-jarige routinier werd in maart van dit jaar vader van Leonard, die hij kreeg met zijn partner Melissa Jimenez. Inmiddels is het jongetje zes maanden oud en reist hij op de achtergrond al mee naar verschillende raceweekenden. Maar Leonard was nog maar net geboren of hij had al zijn allereerste ervaring met een kart. Papa Fernando nam hem namelijk al snel na de geboorte mee richting de kartbaan voor een eerste ritje.

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Alonso junior al vroeg in een kart

Alonso vertelde in het Spaanse radioprogramma El Larguero openhartig over het vaderschap en de allereerste kennismaking van zijn zoon met de baan. Alonso nam de baby mee in de kart om hem de sensatie van het rijden te laten ervaren. "We hebben al een ronde in een kart gereden. Toen hij twee maanden oud was, nam ik hem in mijn armen mee voor een ronde. Hij voelde de wind al in zijn gezicht," legde de 45-jarige uit.

Alonso kijkt vooruit naar toekomst met gezin

Alonso kijkt er enorm naar uit om zijn zoontje vaker mee te nemen naar de circuits en herinneringen op te bouwen. "Volgend jaar wil ik de circuits delen, de reizen rond de wereld, en veel foto's met hem maken," voegde hij eraan toe. "Wanneer ik de Formule 1 verlaat, is het duidelijk dat ik niet elk jaar naar 24 landen zal reizen, toch? Dus hopelijk kan ik wat meer met hem delen."

Alonso kent moeizaam jaar bij renstal

Fernando Alonso verlengde zijn verbintenis bij het Aston Martin F1 Team tot ten minste eind 2027, waardoor hij voorlopig nog op de startopstelling te bewonderen is. Ondanks de verlenging beleeft de Britse renstal een uiterst moeizaam seizoen, waarin het team met slechts drie punten op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap staat."Wanneer ik thuis [bij het gezin, red. ben, maken de weinige momenten die ik heb alle moeilijkheden goed die we professioneel ondervinden."

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