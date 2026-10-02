In deze GPFans Recap van vrijdag 2 oktober nemen we je in vogelvlucht mee langs het belangrijkste nieuws. Vandaag stond vanzelfsprekend in het teken van de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Sepang, in Maleisië. Daar liet Red Bull Racing zien bijzonder competitief te zijn en werd Lewis Hamilton na afloop gestraft door de FIA voor een incident met Gabriel Bortoleto. Dit en nog veel meer lees je in onderstaande Recap.

Een groot deel van Nederland lag nog op één oor toen Verstappen tijdens de eerste vrije training in Maleisië de snelste tijd op de klokken zette. De Red Bull-coureur opende het weekend sterk en zag ook teamgenoot Isack Hadjar binnen de top drie eindigen. Ook tijdens de tweede sessie in Sepang zat Red Bull er goed bij. Ditmaal was het Hadjar die binnen een tiende van de snelste tijd wist te blijven, die ditmaal op naam van Charles Leclerc kwam. Uit de data bleek eveneens dat Red Bull in de persoon van Verstappen de sterkste was in de long runs. Na de sessies kreeg Hamilton nog een straf opgelegd van de FIA omdat hij Bortoleto in de weg had gezeten. In de pers klonk vervolgens veel optimisme bij mensen als Fred Vasseur en Laurent Mekies, die hun teams goed op schema zagen liggen voor de rest van het weekend. Dit en meer vind je onderstaand in de GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen deelt eerste tik uit in VT1 tijdens terugkeer in Maleisië

Max Verstappen heeft de openingssessie van de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit in Maleisië als snelste afgesloten. De Nederlander topte met een 1:37.520 de tijdenlijst. George Russell en Isack Hadjar kwamen als tweede en derde over de streep. Verstappen oogde bijzonder rap, want hij wist de eerstvolgende concurrent - de auto van Russell - op bijna vier tienden te zetten. Teamgenoot Hadjar moest zelfs bijna acht tienden toegeven. Kampioenschapsleider Antonelli klokte de vijfde tijd op ruim een seconde afstand van de viervoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de eerste vrije training in Maleisië.

Verstappen achter Hadjar in tweede vrije training Maleisië, Leclerc het snelst

Charles Leclerc heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië als snelste afgesloten. Op het circuit van Sepang eindigde de Ferrari-corueur bovenaan de tijdenlijst met een 1:37.528. Isack Hadjar en Lando Norris completeerden de top drie. Hoewel Red Bull niet bovenaan stond met betrekking tot de snelle runs, stond het dat wél bij de lange runs. Verstappen liet een indrukwekkende long run zien op de medium band, waarmee hij de snelste was van het veld. Lees hier het hele artikel over de tweede vrije training in Maleisië.

Related image

Red Bull incasseert gridstraf van vijf plaatsen voor GP van Bahrein

Red Bull Racing is sterk begonnen aan het raceweekend in Maleisië, maar de eerste tegenvaller heeft niet lang op zich laten wachten. Isack Hadjar heeft - zoals al verwacht werd - officieel een gridstraf van vijf plaatsen gekregen. Red Bull Racing heeft een nieuwe Internal Combustion Engine in zijn RB22 geplaatst. Dit is de zevende van het seizoen, en dus volgt er een gridstraf van vijf plaatsen. Het zal niet de laatste gridstraf voor Red Bull Racing zijn dit seizoen. Verstappen liet in Bakoe al weten dat ook hij ergens de komende weken teruggezet zal gaan worden, omdat hij een nieuwe motor aan zijn pool toe moet voegen. Lees hier het hele artikel over de gridstraf van Red Bull in Maleisië.

FIA legt Hamilton straf op na incident met Bortoleto in tweede vrije training

De FIA heeft zich gebogen over de overtreding van Lewis Hamilton tijdens de tweede vrije training in Maleisië. De Engelsman zat collega Gabriel Bortoleto in de weg en mocht daarvoor bij de stewards verschijnen. De Brit komt echter goed weg, want de wedstrijdleiding heeft besloten enkel een boete van 10.000 euro uit te delen. In een officiële verklaring laat de autosportbond weten dat 'auto 44 onnodig auto 5 heeft opgehouden in bocht 9'. Hierdoor overtrad Hamilton artikel B4.1.1 van de sportieve reglementen en moet hij nu een boete betalen. Lees hier het hele artikel over de straf voor Hamilton.

Related image

Data wijst uit: Verstappen domineert long runs in Maleisië

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1-Grand Prix van Bahrein, die dit weekend wordt verreden in Maleisië, grote indruk gemaakt met zijn racesimulaties. De Nederlander toonde zich over de langere runs de snelste man van het veld en geldt op basis van de verzamelde data als één van de favorieten voor de zege. Na correcties voor stintlengtes en bandencompounds bleek de kopman van Red Bull Racing een voorsprong van 0,19 seconde per ronde te hebben op George Russell. Charles Leclerc volgde op een achterstand van 0,32 seconde per ronde ten opzichte van Verstappen. Lees hier het hele artikel over de long runs.

Mekies vol vertrouwen na trainingen in Sepang: 'Ook wij strijden om overwinning mee'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is van mening dat zijn renstal zich tijdens de Grand Prix van Bahrein volop kan mengen in de strijd om de overwinning. Na de eerste twee oefensessies op het circuit van Sepang ziet hij dat het vooraan het veld ontzettend dicht bij elkaar zit. "We hebben het de afgelopen tijd moeilijk gehad onder deze omstandigheden op de circuits, maar het lijkt erop dat we, samen met Mercedes, Ferrari en McLaren, kans maken op de overwinning", zo legt Mekies uit over de kansen voor de rest van het weekend. Lees hier het hele artikel over Laurent Mekies in Maleisië.

Related image

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd