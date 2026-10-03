Max Verstappen heeft zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie in Maleisië de poleposition voor zich opgeëist. Natuurlijk zorgt dat voor tevredenheid, maar toch valt er nog genoeg te verbeteren, meent de Nederlander.

De coureur van Red Bull Racing zette op het Sepang International Circuit de snelste tijd op de klokken met een 1:35.130, waarmee hij Lewis Hamilton achter zich wist te houden. Toch waarschuwt de Nederlander direct dat de zaken bij zijn team nog allerminst vlekkeloos verlopen. Direct na afloop van de sessie reageerde hij tegenover Viaplay op het behaalde resultaat.

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Ook in niet de snelste auto

Verstappen legde uit dat het maximale resultaat op de zaterdag absoluut niet betekent dat alle problemen zijn opgelost. "Ja, ook als ik niet in de snelste auto zit. Maar nu hadden we ook een goede auto, dus dan komt het goed samen. Ik kwam bij Antonelli en zei tegen hem: 'Finally!' Dat was natuurlijk soms lastig. Je weet dat het soms heel goed hoort te zijn. We hebben mooie stappen gemaakt gedurende het seizoen. Misschien ligt dit circuit dan ook iets beter voor onze auto en komt het allemaal wat mooier samen."

Upgrades en balans

Volgens Verstappen heeft het team uit Milton Keynes de aansluiting weten te vinden door gerichte aanpassingen aan het platform door te voeren. "Ik denk dat we gedurende het seizoen de balans beter hebben gemaakt door natuurlijk ook upgrades door te voeren. We hebben de auto in een iets beter werkveld gezet. Dat het allemaal nieuwe reglementen zijn en op een gegeven moment kom je waar je de auto wilt hebben. Dat is in ieder geval dit weekend goed gelukt tot nu toe."

Starts verbeterpunt

Tijdens het gesprek werd Verstappen gevraagd naar de huidige stand van zaken en eventuele knelpunten. Nadat werd opgemerkt dat hij na het uitstappen op zijn bolide sloeg, maakte de coureur duidelijk dat de auto ondanks de felbegeerde startplek vooraan nog altijd verre van perfect functioneert, zeker als het gaat over de starts van Red Bull: "Er zijn heel veel kleine dingetjes die gewoon niet goed zijn", aldus Verstappen.

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