Wereldse Verstappen pakt eerste pole position sinds Abu Dhabi 2025

De Grand Prix van Bahrein wordt dit weekend verreden in Maleisië en in Kuala Lumpur was het om 10:00 uur Nederlandse tijd voor de kwalificatie. De pole position een prooi voor Max Verstappen, die een ijzersterke sessie op de mat wist te leggen.

Na de eerste drie vrije trainingen was het in de nog altijd vrij vroege Nederlandse zaterdagochtend tijd voor de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein. Dit weekend rijden we wegens alle oorlogsperikelen in het Midden-Oosten de race in het veilige Zuidoost-Azië op het iconische circuit van Maleisië, waar we in het verleden toch vele prachtige races hebben mogen zien. In de eerste vrije trainingen lieten met name Mercedes en Red Bull een goede indruk achter, waardoor Max Verstappen toch wel mocht dromen van een pole position.

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Q1

Met de nodige weerswaarschuwingen in het achterhoofd was het toch leuk geweest als we een keer een spannende regensessie te zien zouden krijgen, maar die neerslag bleef toch uit bij het aanvangen van Q1. Terwijl de Haas-coureurs vroeg op pad waren, volgden even later de snellere teams. Red Bull leek meteen de snelheid er goed in te hebben en tijdens de eerste runs was het Verstappen dan ook die snel boven kwam drijven. Ook Ferrari, dat opvallend voor de mediums koos in de eerste runs, deed het prima door de wagens tussen Verstappen en Hadjar te posteren in de top vier.

Bij het ingaan van de tweede runs gingen de blikken natuurlijk meer naar de achterkant van het veld om te zien wie er de stap naar Q2 wisten te maken en wie er vroegtijdig klaar waren met de kwalificatiesessie. Het was Lance Stroll die toch een verrassende stap naar P12 wist te maken, vlak achter teammaat Fernando Alonso. Daarmee gingen de Aston Martins verrassend door naar het tweede deel van de kwalificatie. Het doek viel voor Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

Q2

Met die wetenschap in het achterhoofd konden we enkele minuten later beginnen aan de sessie die zou gaan bepalen welke rijders later mochten gaan strijden om de pole position van deze race. Wederom bleek Verstappen weer goed op snelheid te zijn en de Nederlander toonde zich na de eerste runs wederom het snelste én had ook nog eens een behoorlijk gat op Leclerc en Antonelli te pakken. Die tijd van de Italiaan bleef echter niet staan: zijn rondje werd verwijderd vanwege track limits en dus viel hij weer terug in de tijdenboom. Werk aan de winkel met nog zeven minuten op de klok voor de kampioenschapsleider, die amper kon geloven wat hij hoorde.

Om zo min mogelijk risico te nemen, besloot de formatie van Toto Wolff om de Italiaan op tijd naar buiten te sturen en dus zo snel mogelijk een geldig rondje te rijden. Met succes: hij nam zelfs nog zin min mogelijk risico in de eerste twee sectoren, maar kwam toch door naar de tweede tijd op een ruime twee tienden van Verstappen. Vervolgens zagen we een fraaie slipstream bij het team van Racing Bulls, waarmee Liam Lawson kortstondig naar de veilige P10 doorkwam. Het bleek echter nét niet genoeg, want Gabriel Bortoleto wist de Nieuw-Zeelander er op de valreep uit te stoten. Einde oefening, net als voor Fernando Alonso, Stroll, Carlos Sainz, Franco Colapinto en Arvid Lindblad. De laatste twee heren weten bovendien dat ze morgen met flinke straffen beginnen aan de race.

Q3

Tijd voor Q3, waarbij Verstappen toch wel gezien mocht worden als favoriet nadat hij in beide eerste sessies het snelste bleek van de rijders. Tijdens de eerste runs betaalde het vertrouwen van de eerste twee sessies zich direct uit. De Red Bulls bleken het uitstekend voor elkaar te hebben en waar met name George Russell toch behoorlijk tegenviel en na op de helft van de sessie op een zeer teleurstellende zevende plek bungelde, was Isack Hadjar kortstondig de snelste van het veld. Het was echter wachten op zijn teammaat, die inderdaad zelfs nog drie tienden afsnoepte van de Fransman en zo met een 1:35.250 naar de voorlopig snelste tijd ging.

Antonelli en Mercedes hadden voor een ander moment gekozen en gingen tussen de twee runs van de andere coureurs door het asfalt op voor zijn ronde. De kampioenschapsleider kwam echter niet verder dan de derde tijd achter de twee Red Bulls. Na het rondje van Antonelli ging de rest van het veld nog één keer de baan op om te loeren op een verbetering. Ondanks twee mindere eerste sectoren wist Verstappen zich tóch nog knap te verbeteren en haalde hij een tiende van zijn eigen tijd af. Lewis Hamilton wist op de valreep tóch nog een knappe ronde eruit te persen met een P2 waarmee hij beide Red Bulls wist te splitten. Pole dus, voor Verstappen, Hadjar wordt derde.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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