Hoe laat begint de kwalificatie in Maleisië deze ochtend?
Hoe laat begint de kwalificatie in Maleisië deze ochtend?Maak ons je Google-favoriet
Na de vrije trainingen, waarvan de laatste in alle vroegte deze ochtend werd afgewerkt, is het tijd voor het echte werk dit weekend. Hoe laat gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië deze ochtend van start?
Het Formule 1-circus wijkt dit weekend noodgedwongen uit naar Zuidoost-Azië doordat het evenement in Bahrein eerder dit racejaar werd geschrapt vanwege de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten. De organisatie van de Formule 1 en autosportbond FIA wisten echter een akkoord te sluiten met de regering van Bahrein en de regering van Maleisië. Hierdoor kan de zestiende ronde van de kalender alsnog plaatsvinden onder de officiële naam Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Maleisië.
Hoe laat begint de kwalificatie in Maleisië?
De strijd om pole position neemt ongeveer een uur in beslag en wordt volgens het vertrouwde format in drie verschillende segmenten afgewerkt. Tijdens Q1 komen alle coureurs in actie en vallen de langzaamste vijf rijders direct af. In Q2 gebeurt exact hetzelfde, waardoor er uiteindelijk tien deelnemers overblijven in Q3 om uit te vechten wie op zondag vanaf de allerbeste startplek mag vertrekken. De sessie in Kuala Lumpur zal om 10:00 uur Nederlandse tijd van start gaan: een perfect moment voor bij het zaterdagse ontbijt.
Zaterdag 3 oktober
10:00 uur Kwalificatie
Zondag 4 oktober
09:00 uur: Grand Prix van Bahrein in Maleisië
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