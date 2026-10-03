Antonelli klokt snelste tijd in laatste training Maleisië, maar Verstappen zit in de buurt

De laatste vrije training zit erop en het is Kimi Antonelli die bovenaan de tijdenlijst is geëindigd. De Mercedes-coureur klokte een 1:36.302 in de zaterdagochtendsessie van de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Max Verstappen kwam iets meer dan een kwart van een seconde tekort, terwijl Isack Hadjar netjes de top drie completeerde.

Met een luchttemperatuur van 32°C en een baantemperatuur van 56°C ging VT3 op het Sepang International Circuit van start. Nog altijd is de verwachte regen niet gearriveerd en dus werd de sessie onder de bakende zon en in benauwde omstandigheden verreden. Zoals we gewend zijn met de laatste training, duurde het heel lang voordat het daadwerkelijk op gang kwam. Het grote verhaal in de openingsfase van de sessie was dan ook de befaamde bollard. Het paaltje aan de buitenkant van de laatste bocht is verplaatst, zodat coureurs niet meer zo gemakkelijk een rivaal de pitstraat in kunnen dwingen.

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Rode vlag voor Haas-onderdeel

Pierre Gasly trapte VT3 af met een tijd van 1:38.241 op de softs, gevolgd door Alpine-teamgenoot Franco Colapinto, Sergio Pérez en Arvid Lindblad. Pas na een kwartier zagen we wat serieuzere rondetijden. Lando Norris ging Sepang rond met een 1:37.161 op de mediums, drie tienden voor de andere McLaren van Oscar Piastri en zes tienden voor Charles Leclerc, wiens Ferrari op de harde compound stond. De coureurs van Aston Martin, Williams, Audi en Haas verreden hun eerste stint op de softs. Isack Hadjar verliet de garage pas met nog 38 minuten te gaan, terwijl Max Verstappen, Lewis Hamilton en het Mercedes-duo steeds maar binnenbleven. Halverwege VT3 werden de rode vlaggen gezwaaid, nadat iets van de wagen van Ollie Bearman viel en op de baan terechtkwam bij bocht 10.

We have a red flag for some debris on track#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/ikCzE4iKqh — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Lindblad zit Hamilton in de weg

Bij de hervatting werd het plotseling heel druk op de baan. 21 coureurs kwamen direct naar buiten en alleen Lance Stroll, vanwege een probleem met de achtervleugel, bleef binnen. Kimi Antonelli ging naar de eerste plek met een 1:36.294 op de softs voor ploegmaat George Russell. Verstappen leek op de mediums naar de snelste tijd te gaan na een geweldige eerste sector, maar verloor wat in de tweede en derde sector. Hij was naar buiten gestuurd met een boel flow-vis op de achterkant van de RB22, dus het team zal meer naar de data van de luchtstroom hebben gekeken dan de rondetijden. Hamilton moest een snel rondje afhaken, toen hij werd opgehouden door Lindblad. Het leek erop alsof de Racing Bulls-coureur de zevenvoudig wereldkampioen even terugpakte voor een blokkeermomentje op de vrijdag.

Hamilton, also looking to step up the pace, finds traffic in the shape of a slow-moving Lindblad #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/EsvXh2K7d6 — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Verstappen houdt Antonelli in het vizier

Pas in de laatste vijf minuten kwamen er weer verbeteringen door op de softs. Antonelli bleef op de eerste positie met een 1:36.302. De Mercedes bleek vooral sterk in de tweede sector. Red Bull zat niet ver van de kampioenschapsleider vandaan. Verstappen werd tweede op 0.278 seconden achterstand en Isack Hadjar werd derde op 0.558 seconden achterstand. Russell kwam ruim zes tienden tekort en bleef steken op de vierde plaats. Ferrari kwam ook niet in de buurt van Antonelli met posities vijf en zes voor Leclerc en Hamilton, respectievelijk. De snelste tijd van Norris werd verreden op de mediums. Liam Lawson schoot bijna de grindbak in bocht 11 en moest zijn snelle ronde afhaken. De Nieuw-Zeelander werd vijftiende, vier plekjes voor Stroll in de gerepareerde Aston Martin.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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