De vlag hangt uit en de oefensessie in Maleisië zit erop. Daarmee komt er een einde aan de trainingen en kan de focus van de coureurs langzaam maar zeker naar het echte werk. Om 10:00 uur gaan we van start met de training, terwijl Antonelli, Verstappen en Hadjar dus het beste gevoel mee zullen nemen naar straks. Sluit dan ook weer aan voor ons liveblog, tot straks!