LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Bahrein: de laatste oefensessie gaat van start
LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Bahrein: de laatste oefensessie gaat van startMaak ons je Google-favoriet
Het is alweer tijd voor de derde vrije training van deze bijzondere Grand Prix van Bahrein, die dit jaar op Maleisische bodem wordt gereden in Kuala Lumpur. Welke teams nemen het beste gevoel mee naar de kwalificatie van later deze ochtend? Mis niks vanaf 06:30 uur van de laatste oefensessie in onderstaand liveblog.
LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Bahrein
Daar is de finishvlag!
De vlag hangt uit en de oefensessie in Maleisië zit erop. Daarmee komt er een einde aan de trainingen en kan de focus van de coureurs langzaam maar zeker naar het echte werk. Om 10:00 uur gaan we van start met de training, terwijl Antonelli, Verstappen en Hadjar dus het beste gevoel mee zullen nemen naar straks. Sluit dan ook weer aan voor ons liveblog, tot straks!
De snelle tijden stromen binnen op zacht
Terwijl eerst Hadjar de snelste tijd pakt, gaan Antonelli en Verstappen er onderdoor. Russell sluit daar weer onder aan. Voorlopig lijken de Mercedessen en Red Bull het toch het beste voor elkaar te hebben. Bij Ferrari zien we toch de nodige moeite.
Gasly heeft grote moeite
Met name in de derde sector zien we de Fransman in de onboardbeelden het behoorlijk zwaar hebben met een bak onder- én overstuur. Ook daar lijkt nog wel werk aan de winkel met de auto. Ondertussen gaan inmiddels bijna alle coureurs de baan op voor wat laatste rondjes.
Kwartiertje op de klok nog
Wederom veel coureurs in de pits terwijl we het laatste kwartier van de sessie ingaan.
Even wat gevecht op de baan
Niet heel gebruikelijk in een vrije training, maar Lawson gaat even het duel aan met Sainz voor het ingaan van bocht 1, lekker!
Irritaties bij Leclerc
Terwijl de Mercedessen inmiddels op de softs de snelste tijden hebben genoteerd met Antonelli voorop, is het Leclerc die geïrriteerd is wegens verkeer op de toch ruime baan. Hadjar heeft het nodige te klagen over de RB22, die toch nog verre van het gewenste niveau is op dit moment.
We zijn weer onderweg!
De laatste oefensessie is na een korte neutralisatie weer onderweg en nu is het inmiddels wel wat drukker op de baan. Ook Verstappen is op het asfalt te vinden.
Rode vlag!
De rode vlag wappert op het circuit van Maleisië en de sessie wordt stilgelegd. Het heeft vermoedelijk te maken met rotzooi op de baan.
Norris pakt P1
De Brit rijdt op de mediumban en weet de tijd van Leclerc - niet geheel verrassend - ruim te verbeteren en gaat naar een 1:37.161. Piastri is drie tienden langzamer dan zijn teammaat.
Drukte op de baan stijgt
Na een klein kwartiertje wordt het steeds drukker op het asfalt. Een grote lading coureurs zit momenteel in zijn out lap om dalijk wat rondjes te gaan rijden. Leclerc gaat nu op de harde band naar de snelste tijd 1:37.772.
Rustig op de baan
De meeste coureurs staan op dit moment geparkeerd in de garage. Alleen Gasly, Pérez en Lindblad zijn op het asfalt momenteel.
Groen, groen, groen!
De derde vrije training is met een temperatuur van 32 graden Celsius en ruim 56 graden asfalttemperatuur van start. Zoals gebruikelijk zullen we vermoedelijk bij veel teams rustig opstarten. Toch gaan er al wat rijders, zoals Pérez, de baan op.
Nog even de uitslagen van gister
Goedemorgen!
Een hele frisse en goedemorgen op deze zaterdag, die voor de doorgewinterde Formule 1-fan in Nederland toch erg vroeg begint. We gaan om 06:30 uur namelijk al starten met de derde en laatste vrije training van dit weekend in Maleisië, om ons voor te bereiden op de kwalificatie van 10:00 uur vandaag. Wie neemt het beste gevoel mee richting de strijd om pole?
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