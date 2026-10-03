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Max Verstappen, Malaysia, Bahrain GP, 2026, generic

LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Bahrein: de laatste oefensessie gaat van start

Max Verstappen, Malaysia, Bahrain GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Bahrein: de laatste oefensessie gaat van start

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Het is alweer tijd voor de derde vrije training van deze bijzondere Grand Prix van Bahrein, die dit jaar op Maleisische bodem wordt gereden in Kuala Lumpur. Welke teams nemen het beste gevoel mee naar de kwalificatie van later deze ochtend? Mis niks vanaf 06:30 uur van de laatste oefensessie in onderstaand liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Bahrein

Sorteer op:

2u geleden

07:32

Daar is de finishvlag!

De vlag hangt uit en de oefensessie in Maleisië zit erop. Daarmee komt er een einde aan de trainingen en kan de focus van de coureurs langzaam maar zeker naar het echte werk. Om 10:00 uur gaan we van start met de training, terwijl Antonelli, Verstappen en Hadjar dus het beste gevoel mee zullen nemen naar straks. Sluit dan ook weer aan voor ons liveblog, tot straks!

2u geleden

07:26

De snelle tijden stromen binnen op zacht

Terwijl eerst Hadjar de snelste tijd pakt, gaan Antonelli en Verstappen er onderdoor. Russell sluit daar weer onder aan. Voorlopig lijken de Mercedessen en Red Bull het toch het beste voor elkaar te hebben. Bij Ferrari zien we toch de nodige moeite.

2u geleden

07:23

Gasly heeft grote moeite

Met name in de derde sector zien we de Fransman in de onboardbeelden het behoorlijk zwaar hebben met een bak onder- én overstuur. Ook daar lijkt nog wel werk aan de winkel met de auto. Ondertussen gaan inmiddels bijna alle coureurs de baan op voor wat laatste rondjes. 

3u geleden

07:15

Kwartiertje op de klok nog

Wederom veel coureurs in de pits terwijl we het laatste kwartier van de sessie ingaan.

3u geleden

07:12

Even wat gevecht op de baan

Niet heel gebruikelijk in een vrije training, maar Lawson gaat even het duel aan met Sainz voor het ingaan van bocht 1, lekker!

3u geleden

07:06

Irritaties bij Leclerc

Terwijl de Mercedessen inmiddels op de softs de snelste tijden hebben genoteerd met Antonelli voorop, is het Leclerc die geïrriteerd is wegens verkeer op de toch ruime baan. Hadjar heeft het nodige te klagen over de RB22, die toch nog verre van het gewenste niveau is op dit moment.

3u geleden

07:01

We zijn weer onderweg!

De laatste oefensessie is na een korte neutralisatie weer onderweg en nu is het inmiddels wel wat drukker op de baan. Ook Verstappen is op het asfalt te vinden.

3u geleden

06:56

Rode vlag!

De rode vlag wappert op het circuit van Maleisië en de sessie wordt stilgelegd. Het heeft vermoedelijk te maken met rotzooi op de baan.

3u geleden

06:49

Norris pakt P1

De Brit rijdt op de mediumban en weet de tijd van Leclerc - niet geheel verrassend - ruim te verbeteren en gaat naar een 1:37.161. Piastri is drie tienden langzamer dan zijn teammaat.

3u geleden

06:46

Drukte op de baan stijgt

Na een klein kwartiertje wordt het steeds drukker op het asfalt. Een grote lading coureurs zit momenteel in zijn out lap om dalijk wat rondjes te gaan rijden. Leclerc gaat nu op de harde band naar de snelste tijd 1:37.772.

3u geleden

06:41

Rustig op de baan

De meeste coureurs staan op dit moment geparkeerd in de garage. Alleen Gasly, Pérez en Lindblad zijn op het asfalt momenteel.

3u geleden

06:31

Groen, groen, groen!

De derde vrije training is met een temperatuur van 32 graden Celsius en ruim 56 graden asfalttemperatuur van start. Zoals gebruikelijk zullen we vermoedelijk bij veel teams rustig opstarten. Toch gaan er al wat rijders, zoals Pérez, de baan op.

3u geleden

06:24

Nog even de uitslagen van gister

3u geleden

06:20

Goedemorgen!

Een hele frisse en goedemorgen op deze zaterdag, die voor de doorgewinterde Formule 1-fan in Nederland toch erg vroeg begint. We gaan om 06:30 uur namelijk al starten met de derde en laatste vrije training van dit weekend in Maleisië, om ons voor te bereiden op de kwalificatie van 10:00 uur vandaag. Wie neemt het beste gevoel mee richting de strijd om pole?

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