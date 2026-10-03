Fans in Maleisië beleven totale chaos qua infrastructuur rondom het circuit
Fans in Maleisië beleven totale chaos qua infrastructuur rondom het circuitMaak ons je Google-favoriet
De terugkeer van de Formule 1 naar het Sepang International Circuit is voor tienduizenden toeschouwers uitgelopen op een logistieke nachtmerrie. Na afloop van de baansessies ontstonden er gigantische opstoppingen rondom het circuitcomplex, waardoor grote groepen toeschouwers urenlang vast kwamen te zitten bij de uitgangen en bushaltes.
De problemen concentreerden zich met name rond de pendeldiensten richting Kuala Lumpur International Airport (KLIA), het belangrijkste transportknooppunt voor internationale en binnenlandse bezoekers in Maleisië. Door een tekort aan bussen en gebrekkige verkeersregeling liepen de wachttijden buitenproportioneel op, wat leidde tot grote frustratie en woede bij het publiek dat in de tropische omstandigheden vaststond.
Verkeersinfarct
Op sociale media doken al snel talloze beelden op van eindeloze rijen waarin duizenden mensen hutjemutje stonden te wachten op vervoer. Een bezoeker deed via Instagram een dringende oproep aan de organisatie om de situatie aan te pakken: "We willen gewoon genieten van de race. Verbeter alsjeblieft het verkeer en de regelingen, dit is belangrijk omdat we hier meer dan 50.000 mensen hebben en zelfs 50% die gebruikmaakt van de gratis shuttlebus neerkomt op ongeveer 25.000."
De enorme toestroom van reizigers zorgde eveneens voor grote opstoppingen op de toegangswegen rondom de luchthaven, waardoor ook reguliere reizigers ernstige hinder ondervonden. Ondanks de extreme vertragingen wist het merendeel van de fans uiteindelijk de thuisreis te aanvaarden, waarbij veelvuldig de hashtag #WeSurvived opdook om de beproeving met een cynische ondertoon te beschrijven.
Scherpe kritiek
Een andere fan vatte de chaotische aftocht samen met een mengeling van ongeloof en humor: "Slecht management, slechte planning, slechte verkeersleiding, maar we nemen het als onderdeel van de ervaring. We hebben het overleefd!"Veel aanwezigen wezen naar het contrast met andere Grands Prix in de regio, waarbij vooral Singapore als voorbeeld werd aangehaald. Een anonieme fan verwoordde de frustratie fel: "Alle wereldwijde evenementen en concerten – laat het rommelige Maleisië met rust en kom naar Singapore. Singapore's transport, menigtebeheer, luchthaven efficiëntie en locaties zijn 100x beter. Maleisië is simpelweg niet klaar om op de juiste manier om te gaan met massale internationale evenementen."
Terugkerend probleem
Voor fans die al langer meelopen in de autosport kwamen de taferelen niet als een verrassing; soortgelijke taferelen deden zich immers al voor tijdens eerdere edities van het Maleisische raceweekend. Verschillende bezoekers brachten herinneringen op aan bezoeken uit het verleden om de structurele aard van de verkeerschaos te duiden. Een teleurgestelde bezoeker trok daaruit een duidelijke conclusie over het bezoeken van het evenement op locatie: "Sepang was altijd slecht voor de toegang voor fans. Ik ging in 2007 en zou nooit meer gaan. Veruit beter op tv."
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